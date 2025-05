OVACIJE I APLAUZ, A ZA PUBLIKU POKLONI! Autorska predstava Željka Mitrovića 'Lu' izvedena je jubilarni 50. put u Teatru 'Odeon', i to uoči njegovog rođendana, a evo koji spektakl se tek sprema (VIDEO)

Lep jubilej i povod za slavlje u Teatru ''Odeon''. Naime, autorska predstava Željka Mitrovića ''Lu'' odigrana je 50. put i to pred prepunom salom, a publika je kompletnu ekipu nagradila ovacijama i aplauzom.

Povodom velikog jubileja Željko Mitrović, producent Tetatra "Odeon" i vlasnik i direktor Pink Media Group, je publiku nagradio specijalnim poklonima.

- Nije uobičajeno da se ja obraćam sa ovog stejdža, niti bilo ko van programa, ali pošto su me iznenadili, zapravo, ja sam podatke video tek večeras, večeras je 50. jubilarno izvođenje ove moje autorske predstave, koja je zapravo i otvorila ovo pozorište. Želim vama publiko da se zahvalim pre svega i da vam kažem da smo za vas spremili jedno iznenađenje, na izlasku će svako od vas dobiti bon za piće za jednu od sledećih predstava. Tako da, to ćete pokupiti na izlazu. Hvala vam mnogo na ovoj punoj sali, ponovo, 50. put i nadam se da će oni koji nisu doći da pogledaju i ostale predstave iz našeg repertorara - rekao je Željko Mitrović.

Mitrović je istakao koliko je ponosan na svoju autorsku predstavu, kao i na kompletnu glumačku ekipu koja mu je priredila i jedno predrođendansko iznenađenje.

- Večeras je bilo jubilarno 50. izvođenje ''Lua'', moje autorske predstave i predstave koja je otvorila Teatar ''Odeon''. Tako da sam beskonačno zahvalan publici koja puni ovu salu iz dana u dan. Večeras smo im podelili neki poklon. Što je za mene jako značajno, jer nekako ljubav između publike i repertoara treba da bude dvosmerna, tako da brinemo o našoj publici - kazao je Željko Mitrović.

Mitrović je otkrio da je celo veče upriličio njegov, pre svega, prijatelj Marko, koji je znao da je u ponoć njegov rođendan.

Glumac i reditelj Marko Jovičić rekao je da su namenski namestili da 50. izvođenje bude večeras.

Željko Mitrović je naglasio da je ono što je dobro to što sve ovo raste iz dana u dan.

- Ivica i Marica ne može da se nađe karta za ovaj vikend, Pepeljuga takođe, evo videli ste, Lu je bio prepun, Romeo i Julija su u pripremi, evo ga Romeo - rekao je Željko pokazujući na Marka Jovičića.

Željko Mitrović je rekao da će uskoro na repertoaru Teatra ''Odeon'' biti i predstava Julija i Romeo.

Dok željno iščekujemo premijeru Julije i Romea, autori otkrivaju da to neće biti komad na koji pomislimo kada izgovorimo naziv Šekspirovog dela, već da nas očekuje spektakl.

- Ono što spremamo nismo nikad do sada uradili, mislim da to niko nije izveo, a to je da će se cela scenografija širine 14 metara puta 6 metara komplet cela okretati, gde vi menjate unutrašnjost dvora. Bez PR-DC-ija mi ovde ne bismo 50 odsto i više stvari, zahvaljujući njima, Žeksovim platformama koje su smislili, imamo duple rotacije - pojasnio je Jovičić.

Željko Mitrović je takođe iskoristio priliku da se zahvali PR-DC-iju i rekao da su oni u centru svih iluzija koje se ovde formiraju.

- Ovde ćemo ponovo imati jedan korak sa pokretnim LED folijama, koje još čine hologramsku dubinu značajnijom... Hteo sam o sadržaju, kada je spomenuo Vilijama Kockicu, da kažem da je moja lična zamerka to što nema kaluđera, i što je napitak problematičan, zato što bi to izmenilo sve, videćemo u kom pravcu će se menjati sadržaj jer će Branko Kockica to pisati u ril tajmu i menjati, u odnosu na publiku - rekao je Željko Mitrović i dodao da je nova glumica superstar u predstavi Ljiljana Stjepanović.

- Ovo je čudesno šta je Željko napravio i svaka mu čast, zaista. Ja sa Željkom jako dugo sarađujem, još od ''Ljubav, navika, panika'', tome ima više od 20 godina, vrlo uspešno. Ovo je prvi put da sam htela da podržim i mlade ljude koji rade ovu predstavu i da se uključim u ceo ovaj rad. Ova mladost koja stasava ovde, tu mladost treba podržati - izjavila je naša poznata glumica.

Predstave Teatra ''Odeon'' već su se upisale na listu omiljenih kod publike, pa su za mnoga izvođenja karte rasprodate mesecima unapred.

Marko Jovičić je rekao da će uskoro i ''Pogledaj dom svoj anđele'' i ''Kralj cigana doživeti'' svoj jubilej.

- Mi igramo do kraja juna, svaki dan ima nešto - naveo je Jovičić.

Željko Mitrović je istakao:

Svi smo mi super, ali Kockicine predstave su rasprodate mesecima unapred. Predstave za decu i odrasle će biti top prajoriti u budućem periodu.

Pozorište budućnosti postalo je omiljena adresa svih ljubitelja umetnosti, pa sa nestrpljenjem čekamo nova igranja i nove premijere. Nema sumnje da će Teatar ''Odeon'' proslaviti još mnogo jubileja.

