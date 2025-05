OVA TRI OBIČAJA VERNICI MORAJU ISPOŠTOVATI SUTRA: Jedan predmet se nikako ne uzima u ruke

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici sutra praznuju Svetog sveštenomučenika Patrikija, sa tri prezvitera Akakijem, Menandrom i Polienom i poštuju tri običaja tokom čitavog dana.

Na sutrašnji praznik, veruje se da niko ne treba da koristi makaze i oštre predmete, jer to donosi nesreću i skraćuje životni vek.

Tokom čitavog dana na trpezi se nalazi riba, kako bi vernici bili zdravi.

Uveče, pred spavanje, pored kreveta treba ostaviti čašu vrele vode, jer se smatra da će na taj način zle sile biti oterane iz doma.

Osim toga, u nedelju treba izgovoriti i molitvu posvećenu Presvetoj Bogorodici, koja donosi mir, sreću i blagostanje u dom vernika.

Čim osvane nedelja, pomolite se Presvetoj Bogorodici sledećim rečima:

Prepuna milosti, Prečista Djevo Bogorodice, Majko milosrđa i čovekoljublja, veoma velika Nado i Uzdanje naše!

O, Majko Vozljubljenog, veoma željenog i iznad svake ljubavi uzvišenog Spasitelja Isusa Hrista, Čovekoljupca i Boga moga, Svetlosti pomračene duše moje!

K Tebi ja mnogogrešni i bez nade u drugoga prilazim, Izvore milosrđa i čovekoljublja. Pomiluj me, pomiluj me, vapijem k Tebi bolno, smiluj se na mene ranjenoga, među ljute razbojnike paloga, i sa haljinom u koju me obuče otac. Avaj meni koji ležim nag i bez učinjenih dobrih dela! Zasmrdeše i trunu rane moje od nerazumnog života moga.

Zaštitnice moja, Presveta Bogorodice, molim Te ponizno, pogledaj na mene milostivim okom Svojim, i ne prezri mene pomračenog i celog ukaljanog, svog u varljivu slast utopljenog, i u greh palog, bez nade da mogu sam da ustanem. Smiluj se na mene i pruži mi ruku pomoći, podigni me iz dubine grehova, o Radosti moja! Izvuci me, izbavi me od onih koji su me opkolili, i neka zasija svetlost lica Tvoga na slugu Tvoga. Spasi propalog, očisti nečistog, podigni u zlo palog, jer Ti sve možeš, jer si Majka Boga Koji može sve.

Izlij na mene milost srca Svoga, i daj i meni da imam srce milostivo. Tebe kao jedinu i istinitu nadu stekoh u životu svome.

Ne odbaci mene koji k Tebi prilazim, no pogledaj na tugu moju, Djevo Bogorodice!

Duševne želje moje i ove molitve primi i spasi me, Posrednice spasenja moga! Amin.

Autor: Iva Besarabić