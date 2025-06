Kazne 150.000 dinara: Ako putujete kolima NA MORE obratite pažnju - ovo vam može biti VELIKI PROBLEM

Toplo vreme i sezona godišnjih odmora mame mnoge da sednu u automobil i krenu put mora. Grčka, Crna Gora, Albanija i druge destinacije su na dohvat ruke, a vožnja sopstvenim kolima daje osećaj slobode i fleksibilnosti. Ipak, jedna stvar može celu tu idilu pretvoriti u noćnu moru, i to još pre nego što stignete na destinaciju.

Ako ne znate pravila o dužini vožnje bez pauze – naročito kada ste vozač – rizikujete ozbiljne kazne, kako u Srbiji, tako i u zemljama kroz koje prolazite. Kazne mogu biti i do 1.500 evra, a putovanje koje je trebalo da bude uživanje može vas skupo koštati.

U Srbiji, pravila o radnom vremenu i obaveznim pauzama u vožnji prvenstveno se odnose na profesionalne vozače – vozače autobusa i kamiona koji prevoze putnike ili robu. Kada je reč o privatnim licima koja sopstvenim vozilom putuju na letovanje, zakoni su drugačiji – preciznih ograničenja u pogledu dužine vožnje nema.

Međutim, to ne znači da sve prolazi bez rizika.

Može li vas neko zaustaviti i kazniti ako vozite dugo?

U Srbiji – ne, ako ste privatno lice. Policija ne meri koliko dugo ste vozili, jer ne postoji način da to efikasno kontrolišu bez tahografa, koji se nalazi samo u vozilima za profesionalni prevoz. Ipak, ako dođe do nezgode, a vozač je umoran, to može uticati na krivicu i odgovornost.

Put do Krfa: Šta ako vozite 15 sati bez pauze?

Zamislimo da putujete iz Srbije do Krfa. To je put dug najmanje 12 do 15 sati, često i više – posebno tokom letnjih gužvi, a standardna ruta vodi kroz Severnu Makedoniju i Grčku.

Ako putujete kao privatno lice, niko vas neće zaustaviti da proveri koliko dugo ste za volanom – sve dok sve ide kako treba.

U Grčkoj su zakoni veoma strogi kada je reč o profesionalnim vozačima, ali se za privatna lica ne vodi evidencija o satima vožnje. Ipak, ukoliko izazovete saobraćajnu nezgodu, činjenica da ste vozili bez odmora može se smatrati otežavajućom okolnošću. Slična pravila važe i u Crnoj Gori i Albaniji – policija ne proverava koliko dugo vozite, ali u slučaju incidenta, umor vozača može igrati ključnu ulogu u daljem postupku.

Gde može biti problem?

Problem nastaje ako koristite kombi ili drugo vozilo koje može prevoziti više od 9 putnika – tada čak i kao "privatna grupa" možete potpasti pod pravila o profesionalnom prevozu, posebno u Grčkoj i zemljama EU. Tada postoji mogućnost kazne, posebno ako nemate tahograf ili dokumentaciju o odmoru vozača.

U Grčkoj, kazne za kršenje pravila vožnje i odmora za profesionalce idu i do 1.500 evra, dok u Crnoj Gori mogu iznositi do 2.000 evra za firmu, a za vozača do 500 evra. Za privatna lica – kazni nema, osim ako se ne utvrdi ugrožavanje bezbednosti.

Preporučene pauze – i za amaterske vozače:

Iako ne postoji zakon koji vas obavezuje, stručnjaci savetuju sledeće:

Pauza na svaka 2 sata vožnje – makar 15 minuta

Dnevno ne više od 9 sati vožnje (maksimalno 10, u vanrednim okolnostima)

Noćenje nakon duge vožnje – ako prelazite više od 700–800 km

Bez kazne – ali sa posledicama

Privatna lica koja voze automobil na letovanje ne mogu biti kažnjena zbog dužine vožnje – sve dok ne dođe do problema.

Međutim, odgovornost je na vama. Umoran vozač koji izazove nesreću može snositi ozbiljne posledice. A ako putujete kombijem i prevozite druge – čak i bez naplate – mogli biste ući u sivu zonu zakona, posebno u inostranstvu.

Zato, ako planirate put do mora – pravite pauze, menjajte se za volanom ako možete i ne precenjujte svoje granice. Letovanje je najlepše kad stignete bezbedno.

Autor: S.M.