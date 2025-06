Srđan (6) ima 90 odsto šansi da prohoda! Porodica moli za pomoć: Neophodna im je novčana pomoć, evo koliko sredstava nedostaje za lečenje (VIDEO)

Srđan Jovanović od rođenja vodi tešku životnu bitku.

Ovom šestogodišnjem dečaku iz Sremske Mitrovice, koji je rođen prevremeno, dijagnosticfikovani su hidrocefalus, epilepsija i cerebralna paraliza.

Kako bi imao šansu za bolje detinjstvo i napredak, Srđanu je neophodna rehabilitacija u banji, koja košta 200.000 evra, kao i dve doze terapije u vrednosti od 18.000 evra.

- U situaciji smo gde moramo da molimo ljude da pomognu. Srđan mora da ide da primi još dve doze matićnih ćelija, a ja sam donela čak i predračun da pokažem- kaže za Pink njegova majka Milica.

Srđan ove godine kreće u predškolsko, upisan je u specijalnu školu.

- Prestao je da pomera desnu ruku i desnu nogu. Zbog nepokretanja nogu, previše su mu slabi i mišići. Mi moramo da idemo na redovne fizikalne terapije. Mora da primi četiri doze matićnih ćelija, a dve doze je već primio. To je 18.000 evra, plus avionske karte, plus smeštaj - navela je njegova majka i dodala da Srđan ide u Istanbul, u bolnicu Medikana.



Srđan ima 90 odsto šansi da će da prohoda, što nam daje veliki entuzijazam

Svaka pomoć je dragocena, uplata se može izvršiti putem SMS-a 90 na 2407, cena SMS poruke je 200 dinara.

Autor: S.M.