ŠOKANTNI REZULTATI STUDIJE U SRBIJI: Čak 80 odsto postkovid pacijenata KBC Bežanijska kosa ima ožiljke na srcu

Veoma smo ponosni što su nam svetske zvezde u oblasti kardiomagnetne rezonance rekle da radimo po svetskim standardima, što su naši protokoli svetski i što je u Srbiji zdravstvena zaštita kao u najmodernijim delovima sveta, pa naši pacijenti ne moraju više da putuju u inostranstvo da bi dobili dijagnozu ili uradili neki pregled, kaže kardiolog prof. dr Marija Zdravković, direktorka KBC Bežanijska kosa, koja je organizovala uspešan Treći balkanski kongres o kardiomagnetnoj rezonanci.

Kao osnivač i sada počasna predsednica Udruženja magnetne rezonance Srbije, kao i naučna direktorka ovog kongresa, prof. Zdravković je u Vrnjačkoj Banji okupila najbolje stručnjake iz regiona, ali i sveta na polju magnetne rezonance srca - prof. dr Robina Najveldta iz Amsterdama, prof. dr Sofiju Mavrogeni iz Atine, prof. dr Jadranku Stojanovsku iz Njujorka...

- Ljudi koji su nam došli najveće su zvezde kardiomagnetne rezonance, prvi u svetu počeli su time da se bave. Ovo je jako mlada metoda i aktivno se radi svega 15 godina. Ali je i metoda koja je tako brzo napredovala i dala puno informacija - ističe prof. Zdravković, koja je 2014. otišla u Lajpcig na usavršavanje u CT koronarografiji, ali je tamo počeo njen neplanirani životni put - kardiomagnetna rezonanca, a o čemu kaže:

- Kad vam je u životu suđeno, onda to zaista ne možete da izbegnete.

Frapantni rezultati studije

U banji, u kojoj se i danas uživa u rimskom izvoru, a koja svojom arhitekturom i ambijentom podseća na luksuzne odmore naše elite između dva svetska rata, organizovan je, sa 100 predavača i više od 250 okupljenih lekara, kako će prof. Zdravković reći, najuspešniji kongres o magnetnoj rezonanci srca dosad.

Razmotreni su brojni aspekti dragocenih informacija koje ona daje lekarima, kliničarima u raznim bolestima, ali i izazovi koje treba preskočiti. A prof. Zdravković je u svom predavanju navela i frapantne rezultate studije koju je sa saradnicima uradila tokom lečenja pacijenata s postkovidom, kojih je u "Bežaniji" mnogo. A mnogo, čak 61.000, bilo ih je u ovoj bolnici i s kovidom tokom pandemije. Kao, kako navodi prof. Zdravković, veoma istaknut centar za magnetnu rezonancu u ovom delu sveta, postkovid pacijentima radili su i ovu dijagnostiku. Kad su videli rezultate, mislili su da sa aparatom nešto ne valja.

- Čak oko 80 odsto pacijenata imalo je neku vrstu minimalnog ožiljka na srcu. Pozvala sam kuću čiji je magnet da provere parametre na aparatu. Sve je bilo u redu - svi ti pacijenti su zaista imali ožiljke. Te rezultate smo publikovali u izuzetno ozbiljnom naučnom časopisu, među prvima u svetu, zapravo pre nas su to učinile samo kolege iz Nemačke. I ti rezultati su citirani - objašnjava nam prof. Zdravković i dodaje:

- Zahvaljući magnetnoj rezonanci saznali smo i da svaka promena na srcu od postkovida ne mora da znači da je nešto strašno, ali i to da svaka mora biti detaljno evaluirana, jer se radi o tzv. rezidualnoj inflamaciji. To su pacijenti koji dolaze jer im je stalno povišen D-dimer i još neki parametri zapaljenja. Korona, nažalost, kod nekih ljudi ima i hroničnu fazu koja ne tako retko ide preko srca i može dovesti i do srčane slabosti i ubrzane koronarne bolesti, a ne samo miokarditisa (zapaljenje srčanog mišića), kao što smo to mislili.

Veštačka inteligencija - pomaže ali ne može da zameni lekare

Među istaknutim stručnjacima povela se i rasprava o tome da li će veštačka inteligencija da ih zameni u čitanju i tumačenju nalaza magnetne rezonance.

- Uopšte ne treba da se bojimo, ne može da nas zameni. To je samo alat koji nam pomaže da budemo brži, efikasniji i mnogo precizniji u našim izveštajima. I to je fantastično, jer magnet nije dostupan svuda, a pomoću veštačke inteligencije za kratko vreme može da se snimi mnogo pacijenata - ističe prof. Stojanovska.

Najbolja tehnika za dijagnozu i prognozu

Da je magnetna rezonanca srca jedna od najboljih tehnika koja ne samo da daje dijagnozu već i prognozu bolesti, ističe za Kurir prof. Stojanovska. Radiolog, koja je iz Skoplja 2002. otišla put SAD, sada je profesorka na Univerzitetu u Njujorku, gde vodi program za magnetnu rezonancu srca.

- U vreme kada sam otišla u SAD, Balkan je zaostajao, ali sada je stvarno mnogo dobro, sve što se radi u svetu, radi se i ovde.Srbija je jedna od vodećih zemalja Balkana koja ide ukorak sa zapadnim svetom, što je stvarno fascinantno. Imate fantastične kardiologe i radiologe koji rade magnetnu rezonancu srca i tačno znaju koji su to važni parametri iz ove tehnike pomoću kojih pacijent dobija sve i tretira se najbolje. Nega koja se pruža pacijentima u Srbiji stvarno je prvoklasna - naglašava prof. Stojanovska.

Prva knjiga na srpskom

Prvu knjigu na srpskom jeziku o kardiomagnetnoj rezonanci ishemijske bolesti srca napisala je, a ovde i predstavila prof. Zdravković sa svojim saradnicima. S ponosom je istakla da je knjiga, čiji je izdavač Medicinski fakultet u Beogradu, udžbenik za poslediplomsku nastavu na tom fakultetu.

A prof. Zdravković, koja će sledeće godine biti i predsednica radne grupe za koronarnu patofiziologiju i poremećaje mikrocirkulacije srca Evropskog udruženja kardiologa, na svečanom otvaranju kongresa reći će da znanje vredi jedino ako se deli, a ona ga je podelila s naslednicima - dr Majom Popović, kojoj je predala titulu predsednika Udruženja magnetne rezonance Srbije, i svojim budućim asistentom dr Višeslavom Popadićem. Ali i objasniti formulu uspeha:

- Posle toliko godina teškog puta, uspeh jednog čoveka, jedne ideje, određuju i oni koji je podržavaju i oni koji je osporavaju. Da bi ideja rasla, mora da ima i jedne i druge. Oni koji vas podržavaju daju vam vetar u leđa, a oni koji vas osporavaju daju vam snagu da istrajete u onome što mislite da je pravo, vredno, moralno, ljudski i profesionalno. Iz zato se prave ideje uvek realizuju...

Da magnet srca bude i u Leskovcu

Na kongres je došao i dr Nebojša Dimitrijević, direktor Opšte bolnice Leskovac, jer, kako kaže, i jug bi ukorak sa svetom.

- Već je godina i četiri meseca kako smo dobili magnet, što je nekada bilo nezamislivo. Pošto je Leskovac udaljen od glavnih kliničkih centara, pokušavamo da naše lekare, posebno mlade kojih imamo puno, uvedemo u sve savremene tokove, a jedan od načina je i ovaj kongres. Idemo ka tome da savladamo i magnet srca i da i to dođe u Leskovac - ističe za Kurir dr Dimitrijević i dodaje da su stabilna bolnica s najboljom opremom, koja za dan-dva prima prve pacijente u renoviranom delu, koji izgleda svetski, a kreću i u renoviranje drugog dela bolnice.

Autor: Pink.rs