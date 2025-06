Srpkinja umrla na Halkidikiju: Hitna pomoć je pokušavala da je vrati u život, ali bezuspešno! Lekari imaju važno upozernje

Žena iz Srbije (73) u sredu je pronađena mrtva u moru kod popularnog grčkog letovališta, a ovo je već treći incident na odmoru koji se dogodio starijim ljudima za samo nekoliko dana.

Žena iz Srbije (73) u sredu je pronađena mrtva u moru kod popularnog grčkog letovališta Siviri na Halkidikiju. Ovo je već treći incident na moru koji se dogodio starijim ljudima za samo nekoliko dana, te stručnjaci za Kurir kažu da bi najstariji sugrađani, iako su more i letovanje blagotvorni za njih, trebalo da budu oprezni i pridržavaju se određenih saveta, naročito ako su hronični bolesnici!

Srpkinja koja je u sredu oko podneva pronađena bez svesti u moru imala je ozbiljne zdravstvene probleme.

- Na lice mesta odmah je stiglo pet sertifikovanih timova hitne pomoći sa tri defibrilatora, kao i ekipa Hitne pomoći Kasandra EKAB, ali, nažalost, nisu uspeli da je spasu. Ovaj tragičan događaj još jednom podseća na važnost prevencije i edukacije kada je reč o opasnosti od davljenja, posebno kod starijih osoba koje pripadaju rizičnim grupama - navodi portal Grčka info na društvenim mrežama dodajući da, prema nekim podacima, čak 80 odsto žrtava davljenja u Grčkoj čine osobe starije od 65 godina, koje često boluju od hroničnih bolesti.

Srbin spasao Makedonca

U sredu je zamalo nastradao i stariji muškarac iz Skoplja koji je sa suprugom boravio na letovanju u Olimpik Biču u Grčkoj. Bračni par je, kako su preneli mediji, ušao u vodu držeći se za ruke. Muž, za razliku od supruge, nije znao da pliva. Udaljili su se od obale oko 50 metara, gde je voda bila do struka, kada se začuo vrisak i poziv u pomoć. Mladić iz Srbije koji je bio na plaži skočio je s ležaljke i bez razmišljanja pojurio ka vodi da pomogne. Uspeo je da izvuče čoveka na obalu, a jedna doktorka koja se nalazila među kupačima započela reanimaciju i tako mu spasla život.

Pre četiri dana objavljena je i vest da se u policijskoj stanici u Perei u Grčkoj nalazi Zoran Ranđelović, za kojeg se pretpostavlja da je ovde na odmoru, ali koji ne može da se seti gde mu je smeštaj i gde treba da ide.

Dr Radmila Šehić, specijalista opšte medicine, naglašava da je more blagodarno za sve - i stare i mlade, ali da bi stariji ljudi s nekom hroničnom bolešću trebalo da posebno povedu računa kada su na letovanju.

Adaptacija pa plivanje

- Najugroženiji među njima su srčani bolesnici - bilo da su preležali infarkt ili imaju neke promene na srcu iz bilo kog razloga, zatim osobe koji imaju problema s krvnim pritiskom, kao i oni koji su imali problem s cerebrovaskularnom cirkulacijom - kaže dr Šehić i dodaje da bi stariji ljudi s hroničnim bolestima trebalo da biraju da idu na more u periodu kada nema velikih vrućina (maj, jun...).

- Takođe, savet bi bio i da na more idu u društvu bilo rodbine, bilo prijatelja, da po dolasku ne žure da što pre sve nadoknade, već da ostave sebi dan-dva da se adaptiraju. Na plažu je najbolje odlaziti u periodu kada nema pržećeg sunca - u prepodnevnim časovima ili kasno po podne. A u vodu se ulazi lagano, postepeno, s pripremom. Takođe, u plivanju treba uživati, ali ne i forsirati sebe - kaže dr Šehić naglašavajući i da u more ne bi trebalo ulaziti neposredno posle obroka, jer to obara pritisak, pa se osoba može osećati omamljeno.

Redovnu terapiju bi, naravno, obavezno trebalo uzimati, a pre odlaska na more preporučuje se i konsultacija s lekarom o eventualnog korigovanju terapije.

Saveti za starije osobe na moru

Idite na more u periodu kada nema velikih vrućina (maj, jun, septembar, oktobar)

Idite u društvu (rodbina, prijatelji)

Na plažu odlazite rano ujutru ili kasno po podne

U vodu ulazite lagano i postepeno

Ne treba da se forsirate u plivanju

U vodu ne ulazite neposredno posle obroka

Uzimajte redovno terapiju

Konsultujte se s lekarom pre odlaska na more

- Terapija će se možda kod nekih osoba korigovati, jer visoka temperatura obara pritisak, pa bi u kombinaciji s lekovima koji to isto rade mogao da nastane problem - kaže dr Šehić naglašavajući da ugroženost ne determiniše starost, već zdravstveno stanje:

- Ima starih ljudi koji su vitalniji od sredovečnih, pa i mladih. Ono što je najvažnije jeste opšte zdravstveno stanje. More je lek i za dušu i za telo, samo je u nekom slučajevima potreban dodatni oprez.

