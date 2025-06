Nevreme stiglo u Srbiju: Ovi delovi zemlje su na udaru kiše i gromova, u Sremu je već počelo

I današnji dan doneo je Srbiji vedro i vrelo vreme. Temperatura je dostigla 36 stepeni. Nad našim područjem strujala je vrela vazdušna masa, u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja i to ispred hladnog fronta.

Naše područje danas je bilo jedno od najtoplijih u Evropi.

Vrelo i tropski toplo zadržalo se do večeri.

Oko 20 časova hladni front stigao je do severa i zapada Vojvodine i doneo skretanje vetra na jak severozapadni, ali i jače osveženje. Nakon 33 stepena u 19 časova, u 21 čas u Subotici je bilo 19, a trenutno je 18 stepeni. Hladni front potom se tokom večeri premeštao preko ostatka Vojvodine i do 22 časa stigao je do Beograda, Podrinja, Podunavlja i severa Šumadije. Temperatura je u kratkom vremenskom intervalu opala za 10 stepeni, uz jak severozapadni vetar.

U 22.15 sati oglasio se i RHMZ najavom da se na području Srema u naredna dva sata očekuje lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom.

Hladni front i osveženje uglavnom su u suvom obliku, ali na pojedinim lokacijama formiraju se manji oblaci sa pljuskovima. Jedan pljusa zabeležen je na području Mačve i to na području Mačve, a drugi u Pomoravlju, odnosno na širem području Velike Plane. Trajali su svega 10 minuta, ali su bili jačeg intenziteta.

U ovom času pljuska sa grmljavinom ima nad centralnim delovima Srema i ovaj oblak u nastavku večeri premeštaće se dalje na istok, severnije od Beograda prema Banatu i na svom putu donosiće kratkotrajne padavine.

U nastavku večeri hladni front doneće osveženje i centralnim predelima Srbije, do jutra i ostalim predelima zemlje.

Kada je reč o padavinama, biće samo izolovanih pljuskova sa grmljavinom i to u delovima Vojvodine, Šumadije, Pomoravlja, Podunavlja, na severoistoku Srbije i na širem području Beograda, ali će u većini predela vreme ostati potpuno suvo i osveženje će biti u suvom obliku.

U Srbiji u ponedeljak osetno svežije i ugodnije, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala. Maksimalna temperatura biće od 25 do 29 stepeni, dok će na jugu i istoku biti i dalje tropski toplo, temperatura od 30 do 33°C. Od utorka sunčano i toplije, ali bez vrućina. Posle podne očekuje se jači razvoj oblačnosti, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u južnim, istočnim i u brdsko-planinskim predelima.

Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 30 stepeni.

S obziom na veoma visoke temperature i aktuelni toplotni talas, preporučuje se ogroman oprez. U periodu od 10 do 16 časova ne treba se izlagati suncu duže od 10 minuta bez adrktne zaštite, zbog veoma visokih vrednosti UV zračenja. Sredinom dana treba izbegavati boraak na otvorenom, zbog opasnosti od toplotnog talasa. Na put ne treba kretati u najtoplijem delu dana i treba praviti redovne pauze. U toku večeri hladni front doneće i potencijalno opasno vreme, pa će postojojati opasnost od nevremena i olujnog vetra, koji bi mogao da uslovi materijalnu štetu. Zbog svega ovoga, treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Autor: Marija Radić