Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obaveštava da je u saradnji sa nadležnim graničnim organima Mađarske usaglasila izmenu radnog vremena Graničnog prelaza Horgoš 2 - Reske 2.

Granični prelaz Horgoš 2 - Reske 2 će, u periodu od danas do 17. juna, biti otvoren od 00.00 do 24.00 časa, umesto od 04:00 do 23:00 časa.

Ovaj Granični prelaz je otvoren za međunarodni promet putnika izuzimajući autobuse, teretni saobraćaj i vozila koja prevoze opasnu robu.

Autor: A.A.