U ovom delu Srbije upaljen alarm: Preti opasna pojava, a evo šta nas očekuje narednih dana

Tokom dana u Srbiji smena sunca i oblaka, dok će na krajnjem istoku naše zemlje biti upaljen žuti meteoalarm zbog grmljavine, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro će biti sveže, tokom dana očekuje se pretežno sunčano i umereno toplo vreme, a samo na istoku i jugoistoku uz lokalni razvoj oblačnosti i ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, severni i severoistočni, posle podne i uveče u skretanju na istočni i jugoistočni pravac.

Najniža temperatura kretaće se od 10 do 14 stepeni, u Negotinskoj Krajini biće do 17 stepeni, a najviša dnevna - od 25 do 28 stepeni.

U Beogradu će, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar će biti slab, severoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 11 do 14 stepeni, a najviša dnevna biće oko 27 stepeni.

Žuti meteoalarm

Na teritoriji jugoistočne i jugozapadne Srbije na snazi tokom celog dana biće žuti meteoalarm zbog grmljavine.

Žuti meteoalarm predstavlja potencijalno opasno vreme.

- Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - naglašavaju iz RHMZ.

Vreme narednih dana

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 17. juna, jutra će biti sveža, a tokom dana pretežno sunčano i manje toplo uz maksimalne temperature u većini mesta od 27 do 32 stepena.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se samo još u sredu u brdsko-planinskim predelima.

Autor: A.A.