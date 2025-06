NIJE BEZBEDAN! Most preko Velike Morave zatvara se trajno 20. juna: Drumski saobraćaj u opštini Svilajnac biće preusmeren

Glavni most preko Velike Morave u opštini Svilajnac koji je izgrađen još 1922. godine, a preko koga ide i drumski i železnički saobraćaj, biće 20. juna trajno zatvoren za saobraćaj.

Prema rečima predsednika opštine Svilajnac, Predraga Milanovića, "Putevi Srbije" su nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, dobili nalog da urade ekspertizu svih mostova u Srbiji, a kojom je utvrđeno da ni ovaj most nije bezbedan za saobraćaj.



- Ovaj most je problem od 1972. godine kada je tadašnji predsednik opštine tražio da se gradi novi saobraćajni most, s obzirom na to da ga koristi i železnica. I ranije je bilo jasno da je ovaj most dotrajao. Sada je to doživelo ekspertizu i očekujemo ovih dana da bude zatvoren - rekao je Milanović.

Prema njegovim rečima, ovo je trenutno najveći problem za stanovnike ne samo Svilajnca već i Petrovca, Despotovca ali i stotina radnika koji svakoga dana dolaze u Svilajnac na svoja radna mesta, a ne žive u Svilajncu.

- Naš predlog je da se razmotri mogućnost postavljanja pontonskog mosta kao privremenog rešenja, a da onda krenemo zajedno opština, Vlada, 'Putevi Srbije' da nastavimo projekat koji je zaustavljen zbog rusko-ukrajinske krize - rekao je Milanović.

Nakon zatvaranja mosta, drumski saobraćaj će biti preusmeren na Žabare i Veliku Planu, što je dodatnih 50 kilometara u oba pravca, te postoji strah da će mnogi koji sada rade u Svilajncu, a u njemu ne žive napustiti svoja radna mesta.

- Most je od vitalnog značaja za naše poslovanje. Kada smo pre pet godina dolazili u Svilajnac, kompanija 'Regent Lajtning' je izabrala ovo područje iz dva osnovna razloga. Prvi je razvoj opštine Svilajnac koji je išao u pravom smeru. Drugi je blizina Kragujevca kao industrijskog ali i univerzitetskog grada jer radimo sa visokim tehnologijama i kod nas ima mnogo visokoobrazovanih ljudi - kaže Darko Hinić, direktor kompanije "Regent Lajtning" i dodaje da više od 30 odsto tih visokoobrazovanih radnika njihove kompanije dolazi iz Kragujevca, Jagodine te moraju koristiti most koji se zatvara.

