'Novi uslovi u saobraćaju, NOVE KAZNE' Ambasador Srbije u Grčkoj otkrio važne informacije za naše turiste, pomenuo i granice

Implementirane su nove saobraćajne mere i poboljšanja procedura na graničnim prelazima kako bi se olakšao ulazak srpskim turistima, kaže ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.

Mnogi naši sugrađani već se brčkaju u Grčkoj, a oni koji to još ne rade verovatno će uskoro. Ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković govorio je o turističkoj sezoni u Grčkoj, kao i o situaciji na graničnom prelazu.

- U Atini je danas već oko 30 stepeni. Srbija ima preko milion turista u sezoni u Grčkoj. Ove godine smo pokušali kao ambasada malo više pažnje da usmerimo ka tome i uspeli smo sa našim grčkim prijateljima da dođemo do te situacije, da se oni malo više posvete našim turistima - rekao je on i dodao da jedan prelaz između Grčke i Bugarske više ne postoji, ali imaju i dva nova prelaza na makedonsko-grčkoj granici:

- Ovim putem bih pohvalio Ministarstvo unutrašnjih poslova koje intenzivno radi na poboljšanju uslova sa svojim kolegama. Oni su sa kolegama iz Severne Makedonije već dosta razgovarali i oko toga da se uproste same procedure prilikom prelaska državnih granica - rekao je Nedeljković.

Kako je dodao, ima 12 avio-linija koje saobraćaju do Grčke u toku sezone.

- Neki su novi uslovi u saobraćaju, neke nove kazne - vezivanje pojasa, korišćenje mobilnog telefona, postoje neke nove mere kojima sankcionišu sve to. Sve te bliže informacije vezane za putovanja mi ćemo ažurirati detaljno i sada već imamo ažurirano na sajtu ambasade i Ministarstva unutrašnjih poslova. Takođe, hoću da kažem da je jako važno da ove godine smo pre 15 dana je u Beogradu bio ministar Dimas i razgovarao je sa ministarkom Sofronijević (Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prim. aut). Oni su postigli dogovor da se ubrzaju sve moguće procedure oko naplate zajedničke putarine. To u ovom trenutku još nije moguće, ali je sastanak na tehničkom nivou bio dobar i naši tagovi su poslati u Atinu na ispitivanje i očekujem da dobijemo odgovor od grčkih kolega vezano za to kada će početi datum primene. Generalno, Atina svake godine je jedan od najtoplijih gradova u Evropi. Nadam se sve boljim vestima u nekoj bliskoj budućnosti - rekao je.

Nikola Nedeljković je potom govorio i o tome koliko je za Grčku značajan dolazak srpskih turista.

- Ako je preko milion turista, to je u evrima oko milijardu. Taj novac srpski turisti potroše u Grčkoj. Ako dodate da se oko te cifre kreće i neka razmena spoljno-trgovinska, mi smo to pitanje podigli na visok nivo ovde u Atini. Oni su posvećeni rešavanju svih problema koje naši turisti imaju. Obe strane nalaze put da se naši turisti osećaju kao kod kuće - rekao je Nedeljković.

Kada su u pitanju gužve na granicama, Nedeljković kaže da se i tu očekuje poboljšanje.

- Do 2026. očekuje se rekonstrukciju tog graničnog prelaza i neki novi elementi vezani za proceduru. Očekujem da u ovoj sezoni imamo poboljšanje na graničnim prelazima. Kad neko krene iz Beograda sa malim decom, može da se desi da se čeka i do pet sati. Ja se nadam da ćemo mi bar da uprostimo procedure i da ćemo ove sezone, a sledeće sigurno, imati baš dobre uslove za naše turiste da posete Grčku - rekao je on.

Nedeljković je rekao i da građani Srbije mogu da se osećaju slobodnim da se obrate ambasadi u Grčkoj u svakom trenutku.

- Naši građani kad god osete potrebu da im treba ambasada, treba da se jave. Uglavnom se jave kada izgube dokumenta, kada im policija skine tablice, kada im neko nešto ukrade... Mi smo tu 24 časa za sve i konzulat u Solunu i ambasada u Atini. Nadam se da će naši građani svoje letovanje provesti što bolje - završio je Nedeljković.

Autor: Marija Radić