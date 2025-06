Evo kako da na jednostavan način SMANJITE RAČUN ZA STRUJU: Uradite OVO što pre

Često su nam punjači stalno uključeni u utičnicu, spremni za upotrebu, ali retko se pitamo da li to dolazi sa određenom cenom.

Danas skoro svi koriste pametne telefone, laptopove, pametne satove ili bežične slušalice. Iako su ovi uređaji veoma različiti, svi imaju jednu zajedničku potrebu – punjač. Većina nas ih ima nekoliko, raspoređenih po kući: u spavaćoj sobi, dnevnoj sobi, kuhinji ili kancelariji.

Naizgled bezopasni, punjači koji su stalno uključeni troše malu količinu električne energije čak i kada se ne koriste - fenomen poznat kao „vampirska potrošnja“.

Kada je u pitanju jedan uređaj, ova potrošnja deluje zanemarljivo, ali ako ih imamo desetak, razlika postaje primetna. Tokom godine, ova potrošnja može da se pretvori u nekoliko kilovat-sati električne energije, što se odražava na kućni budžet i negativno utiče na životnu sredinu.

Nisu svi punjači podjednako bezbedni

Iako su moderni punjači mnogo efikasniji i imaju ugrađene mehanizme koji smanjuju potrošnju kada nisu aktivni, stariji modeli, kao i oni nižeg kvaliteta, mogu trošiti više nego što mislimo.

Pored toga, nisu svi punjači podjednako bezbedni. Lošijeg kvaliteta mogu postati opasne, posebno u slučaju prenapona, jer to može dovesti do pregrevanja i mogućeg oštećenja unutrašnjih komponenti kao što su transformatori i regulatori. Ovo takođe može dovesti do požara.

Zbog toga stručnjaci savetuju da isključujemo punjače kada ih ne koristimo, posebno ako su stariji ili od neproverenog proizvođača. Takođe treba obratiti pažnju na znake kao što su pregrevanje, neobični zvuci ili fizička oštećenja - takve punjače treba odmah zameniti.

Stručni savet

Ne preporučuje se ostavljanje punjača uključenog preko noći ili u blizini zapaljivih predmeta. Korišćenje produžnih kablova sa prekidačem može olakšati isključivanje više uređaja odjednom.

Punjači su postali neizostavni deo savremenog svakodnevnog života, ali je važno ne zaboraviti da i oni imaju svoju cenu - ne samo u dinarima ili evrima, već i u pogledu bezbednosti i zaštite životne sredine. Pravilnom upotrebom i redovnim praćenjem možemo sprečiti neželjene posledice i doprineti održivijem načinu života.

Autor: Marija Radić