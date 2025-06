PSOVANJE U SAOBRAĆAJU MOŽE DA VAS KOŠTA DO 100.000 DINARA! Udarac po džepu nije najgore što može da vam se desi!

Gotovo svakog trenutka dešavaju se svađe tokom vožnje u Srbiji, a mnogi ne znaju da to može skupo da ih košta ili da zbog toga mogu da završe u zatvoru. Kako je za portal Republiku ispričao advokat Boško Žurić svako ponašanje, kojim se neko vređa ili se nekom preti ili fizički na njega nasrće, je apsolutno zabranjeno i kažnjivo.

Svakodnevno veliki broj ljudi, u najmanju ruku, u saobraćaju bude izložen stravičnim uvredama i psovkama. Ne mali broj vozača sebi daje za pravo da izgovara najgnusnije reči drugim učesnicima u saobraćaju ne obazirujući se na to kako one utiču na nekoga. Međutim, ovakvo ponašanje je zakonom kažnjivo.

- Sama vrsta i mera sankcije zavise od konkretne radnje učinioca, pa tako svako vređanje, bilo psovanjem ili na neki drugi način, kao i svaka pretnja kojima se narušava javni red i mir predstavlja prekršaj za koji je propisana kazna od 20.000 do 100.000 dinara ili od 10 do 30 dana zatvora - započeo je razgovor za naš portal advokat.

Žurić je dalje objasnio da ukoliko navedeno ponašanje dovede do tuče, u kojoj uopšte ne mora da bude povređenih, kazna je veća.

- Dovoljno je da se tučom samo remeti javni red i mir i da bude reč o težem obliku ovog prekršaja za koji je propisana kazna od 50.000 do 150.000 dinara ili kazna zatvora od 30 do 60 dana - istakao je.

Napomenuo je da svaka pretnja kojom se ugrozi nečija sigurnost predstavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti za koje je propisana kazna do jedne godine zatvora.

- Ukoliko je reč o grubom vređanju ili vršenju nasilja, ili ukoliko se nekom licu takvim radnjama nanese laka telesna povreda, onda je reč o krivičnom delu nasilničko ponašanje za čiji osnovni oblik je propisana kazna zatvora do tri godine, a za teži stav kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Svako eventualno nanošenje teških telesnih povreda nekom licu za sobom povlači krivičnu odgovorst za koju je propisana kazna zatvora od šest meseci do pet godina - zaključio je za Republiku advokat Boško Žurić.

Brojni vozači u Srbiji lako izgube živce u saobraćaju dozvoljavajući sebi da tu nervozu iskale na prvoj osobi koja im, po njihovoj proceni, "stane na žulj". Takvo ponašanje nikako ne treba da se toleriše i neophodno je da bude sankcionisano u skladu sa zakonom, a oni koji često vređaju druge tokom vožnje neka budu svesni da mogu da dobiju visoke kazne.

Autor: A.A.