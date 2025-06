RUSKINJA REKLA KOLIKO TROŠI NJENA PORODICA, PA IZAZVALA HAOS! Bez ove sume nema ni za osnovno u Beogradu, a neko to nikad ne zaradi

Ruskinja koja živi u Beogradu nedavno je izazvala buru na društvenim mrežama, objavivši koliko je novca neophodno mesečno izdvajati za četvoročlanu porodicu u srpskoj prestonici.

Svoje mišljenje objavila je na Instagramu, ali se ono brzo proširilo i na druge društvene mreže, gde su se korisnici interneta podelili u dva tabora – na onaj koji je podržava i onaj koji smatra da je preterala.

- Ruskinja na Instagramu izjavila da za mesečni život u Beogradu četvoročlanoj porodici treba 3.500-4.500 evra sa uključenom kirijom, Srbi u komentarima spremaju lomaču - glasi objava na Iks profilu "Selektivni Moralista".

Njena tvrdnja otvorila je pitanje koliko zapravo košta dostojanstven život u Beogradu i koliko su prosečne plate usklađene sa svakodnevnim troškovima.

"To je normalno ali smo navikli na bedu"

I dok su neki bili besni, smatrajući da većina ne može da priušti toliko velike plate, drugi su se složili da su ti iznosi realni, pa čak i niži od onih kakvi bi zaista trebalo da budu.

"Pa rentiranje stana jedno 1.000 evra, računi, klopa, plus oni prilično izlaze po restoranima i slično, tako da i za to treba dosta novca. Mada sve bi to trebalo da je normalno sad što smo mi beda pa navikli bez toga to je druga priča", "Istina, ali je narod naučio da je normalan život luksuz. Naviklo na snalaženje i preživljavanje", glasili su neki od komentara.

"I van Beograda treba minimum 3.000 evra"

Tada se javila i jedna Novosađanka, pa poručila da ne vidi u čemu je problem.

"Da je napisala da je dovoljno 1.500 evra opet bi je napljuvali. Tvrdnja je nebitna sasvim, šta god kažeš - ne valja. Mi bez kirije u Novom Sadu trošimo minimum 3.000 evra, za normalan život, ništa skupe torbe, samo ne zagledam koliko košta pavlaka, koliko maslac, kupim šta mi treba", napisala je ona.

Pored Novog Sada kao jednog od većih gradova, oglasili su se i korisnici iz manjih sredina, koji tvrde da su iznosi koje je navela Ruskinja realni čak i van prestonice.

"Bukvalno toliko treba i u manjem gradu da bi se normalno živelo, nikakvi kavijari i luksuzi, cene u marketima su iste u celoj Srbiji, struja, grejanje, voda i sl. Nama su 100.000 dinara vrtići i svi mesečni računi", otkrila je ona.

"Izvini, molim te, da nije ipak 15.000 evra?"

Ipak, bilo je i onih koji su priznali da im troškovi od 4.500 evra deluju preterano.

"Super je to sve, ali nećemo da mešamo babe i žabe. I oni što se bune, ne bune se jer su protiv toga, nego što pola Srbije nema ni 1.000 evra i onda dođe neka Ruskinja i kaže 4.500 evra. Izvini, molim te, da nije ipak 15.000?", "Pričaju oni koji su puni ko brodovi. Većina ručka samo skupo i kvalitetno, pojedini kupuju zgrade i kvartove po Beogradu, ma daj", "Eh, Ruskinja verovatno ne kiseli kupus, ne puni zamrzivač francuskom salatom u sandučarama, niti kuva pasulj tri puta nedeljno, nego živi život na visokoj nozi", pisali su oni.

Autor: Jovana Nerić