'Bačenu bebu 6 godina sam odgajala kao svoju, a onda su je oteli iz dvorišta' Deceniju ipo kasnije jedan poziv promenio je sve (VIDEO)

Gospođa Paša i njen suprug Munib žive u BiH i pre mnogo godina othranili su bebu koju je porodica odbacila kada je imala četiri meseca, ali su je njeni roditelji kasnije odveli

Gospođa Paša sa svojim suprugom Munibom živi u selu blizu Kladnja u Bosni i Hercegovini, a njena teška životna priča neće vas ostaviti ravnodušnim.

Naime, Paša i Munib upoznali su se u Vlasenici i u skladnom braku su već 42 godine.

- Ja sam našla njega, on našao mene, mi smo rođeni jedno za drugo. Imala sam sestru u Vlasenici kad je on radio tamo. Tako smo se i upoznali. I dan danas smo zajedno - započela je Paša svoju priču i dodala da ona i Munib nisu mogli da imaju svoju biološku decu, ali su othranili devojčicu koja je njena porodica ostavila. Barem je tako bilo prvih šest godina.

- Pre 30 godina, jedna nana je bacila devojčicu, to je bila njena unuka. Ja sam je uzela i othranila sve do njene 6. godine. Iako nisam imala svoju decu, ja sam u svojoj porodici bila najstarije dete, pa sam znala sve oko dece - kazala je Paša i istakla da u početku nije bilo ni malo jednostavno umiriti bebu.

- Dete je plakalo za svojom majkom, pa sam je morala naučiti na flašicu. Bila je to borba, dan za dan, bilo je neizvesno da li ćemo ostati u Mrkonjić Gradu. Ali gde god da sam morala da krenem, ja bih je povela sa sobom - ispričala je Paša i dodala je bebica kada ju je našla imala svega četiri meseca.

- Ona je kod mene živela do svoje 6. godine, kad je progovorila zvala me je "mama". Kad se smirilo to ratno ludilo, roditelji su saznali gde je devojčica, došli po nju i nasilno je uzeli iz mog dvorišta, oni su je ukrali - kroz očaj se prisetila Paša koja je devojčici nadenula ime Samira, jer joj se prvobitno Hadžira kako su je nazvali nije dopalo.

Malo pre nego što je šestogodišnja Samira trebala da krene u prvi razred, njeni roditelji su se pojavili i zauvek je otgrli iz naručja sirote Paše koja je nikada nije prebolela to što su je odveli.

- Kad su roditelji devojčicu tražili prvi put, mi je nismo dali. Kod nas je imala mnogo bolje uslove, vezala se za nas, nisam imala srca da to uradim zbog nje. Jedne večeri su krišom došli i ukrali je. Kad je prošlo godinu dana, pokušavala sam na sve načine da dođem do kontakta njenih roditelja. Kad sam uspela, otišli smo i vratili devojčicu nazad, bila je presrećna - prisetila se Paša i dodala da se tada dogovorila sa Samirinim roditeljima da će na svake dve nedelje na po 15 dana dolaziti da noći kod njih.

Međutim, posle godinu dana, oni su se preselili, odveli devojčicu i svaki kontakt je prekinut. Paša je takođe ispričala da od Samire nikada nije krila da ju je usvojila.

- Bila sam svesna da je fer da Samira od početka zna da ima svoje biloške roditelje. Ja sam radila protiv sebe. I ja da sam u njenoj situaciji, zanimalo bi me ko me zaista napravio i rodio, vuklo bi me da ih upoznam. Međutim, iako je znala od malena, ona muža i mene nikad nije zvala imenom i prezimenom, nego majko i oče. Ipak smo mi nju othranili dok je još bila u pelenama - prisetila se Paša u razgovoru sa Alenom Avdićem sa kojim je podelila svoju priču.

Godinama kasnije ova priča dobila je sudbonosni preokret.

- Prošlo je mnogo godina od tada i ja dobijem zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku od Samire Šahinović. A ja nisam imala običaj da prihvatam za prijatelje nepoznate ljude. Vidim da je mlađa osoba koju ne poznajem i ne prihvatim je - ispričala je Paša i objasnila da je tih dana imala posla preko glave jer je njenom suprugu umrla majka, ali onda je jedan telefonski poziv promenio sve.

Na ekranu Pašinog telefona pojavio se nepoznat broj. Kada se javila, imala je šta i da čuje - sa druge strane veze bila je Samira, koja je isprva zbunila Pašu kada ju je upitala: - Majko, sećaš li me se? Kako si?

- Ja tada kažem, sine, ti si pogrešila, ja nisam ničija majka, ja nemam svoju decu. A ona mi je rekla: - Jesi, ti si Paša, moja majka, našla sam tvoj broj telefona, što me ne prihvatiš za prijatelja na Fejsbuku? - prisetila se Paša i objasnila da ju je zbunilo Samirino prezime jer se sada preziva Šahinović, a ne Muhić.

- Samira se udala u Belgiji, odatle prezime Šahinović, ima dvoje dece i živi u srećnom braku. Od tog poziva do današnjeg dana se ništa nije promenilo. Dolazi ona kod mene, odem i ja kod nje, nisu uspeli da nas razdvoje - završila je Paša svoju priču i za kraj dodala da je pokatkad poseti i Samirin otac u znak zahvalnosti što mu je tada spasila ćerku.



Autor: Jovana Nerić