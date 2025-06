ŠTA TREBA DA ZNATE PRE REFINANSIRANJA KREDITA: Šta se dešava ako banka zakasni? Važno je da se prethodno raspitate

- Nova banka korisnika bez odlaganja obaveštava da je prethodnoj banci prenela sredstva odobrenog kredita za refinansiranje - pojašnjava NBS.

Kada izabere banku u kojoj će, najčešće zbog niže kamatne stope, refinansirati svoj kredit, dužnik više ne mora da ide na šalter svoje "stare" banke, jer će svu "prepisku" o stanju njegovog duga koji se namiruje da obave nova i stara banka.

Međutim, postoji ipak nekoliko važnih koraka i informacija koje je neophodno znati pre ovog postupka, poput onih - šta se dešava ako nova banka "zakasni" sa uplatom refinansiranog iznosa staroj banci gde kamata dužniku i dalje "otkucava".

Ko i kako plaća tu razliku?

Korisnik, radi refinansiranja kredita, nema obavezu da pribavlja potvrdu od banke o stanju duga po kreditu, jer će banka i nova banka, kod koje namerava da podnese zahtev za kredit za refinansiranje kredita, međusobno komunicirati i sarađivati u postupku odobravanja kredita za refinansiranje, na osnovu ovlašćenja koje će korisnik dati novoj banci, koje je sastavni deo zahteva za odobravanje kredita za refinansiranje, a u skladu sa Instrukcijom NBS o refinansiranju kredita kod druge banke, objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije.

- Naime, nakon što se korisnik obrati banci kod koje planira da uzme kredit za refinansiranje kredita koji ima u korišćenju kod banke, nova banka će od korisnika pribaviti ovlašćenje kojim joj daje saglasnost da od prethodne banke, kod koje ima kredit, pribavi podatke o stanju duga po kreditu, podnese zahtev za prevremenu otplatu, vrši svu komunikaciju sa bankom i preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi se izvršila prevremena otplata kredita radi čijeg refinansiranja se podnosi zahtev za kredit kod nove banke - navodi NBS.

Instrukcijom Narodne banke Srbije o refinansiranju kredita kod druge banke, definisano je da se pod stanjem duga na određeni dan, podrazumeva iznos koji je na taj dan potrebno uplatiti kako bi se kredit u potpunosti prevremeno otplatio.

- Dostavljanjem ovlašćenja i upita o stanju duga, smatra se da je prethodnoj banci upućen zahtev za potpunu prevremenu otplatu kredita. Prethodna banka (banka kod koje korisnik ima kredit koji namerava da refinansira) je odgovorna za tačnost obračuna datog u Obaveštenju o iznosu za prevremenu otplatu a nova banka ne odgovara za ispravnost obračuna datog u Obaveštenju. Ukoliko korisnik smatra da je oštećen obračunom preostalog iznosa duga, nova banka je dužna da ga uputi na proceduru za podnošenje prigovora prethodnoj banci i na proceduru za podnošenje pritužbe Narodnoj banci Srbije - ukazuje Narodna banka Srbije.

Ako je upit sa ovlašćenjem korisnika dostavljen novoj banci od 00:01 do 09:00 časova, prethodna banka je dužna da novoj banci do 14 časova istog radnog dana dostavi podatke o stanju duga na taj dan – Obaveštenje o iznosu za prevremenu otplatu a ukoliko je upit sa ovlašćenjem dostavljen u periodu od 09:01 do 24:00 časa, prethodna banka je dužna da Obaveštenje o iznosu za prevremenu otplatu sa stanjem na naredni radni dan dostavi tog narednog radnog dana do 14 časova.

Ko snosi trošak ako nova banka ne uplati na vreme

Nova banka ima obavezu da se stara da sredstva odobrenog kredita za refinansiranje budu preneta prethodnoj banci na dan za koji je izvršen obračun iz Obaveštenja o iznosu za prevremenu otplatu. Ukoliko sredstva odobrenog kredita za refinansiranje ne budu preneta prethodnoj banci na dan za koji je izvršen obračun iz Obaveštenja o iznosu za prevremenu otplatu, nova banka snosi trošak razlike između tog novog obračuna iznosa za prevremenu otplatu i obračuna datog u Obaveštenju o iznosu za prevremenu otplatu, koji je prethodna banka dostavila po prvobitnom upitu nove banke - upozorava centralna banka.

Korisnik, ističe NBS, "ne može snositi nikakve dodatne troškove usled propusta u komunikaciji nove i prethodne banke u vezi sa dostavljanjem upita o stanju duga i obračuna odnosno obaveštenja o stanju duga".

- Nova banka korisnika bez odlaganja obaveštava da je prethodnoj banci prenela sredstva odobrenog kredita za refinansiranje - pojašnjava NBS.

Kad se zajmi dinar više

Ukoliko se ugovorom o kreditu za refinansiranje, korisniku odobrava viši iznos od iznosa kredita koji se refinansira, ugovorom se definiše na koji način se stavlja na raspolaganje korisniku iznos.

Ugovor za kredit

- Inače, svrha ovakvog načina refinansiranja jeste da banke 'završe ceo administrativni posao bez učešća korisnika, kao i da se spreči da se sredstva za refinansiranje kredita nenamenski potroše.

Tehnika izvršenja tih transakcija zavisi od banke kod koje se prevremeno otplaćuje kredit, te da li se sredstva uplaćuju na prelazni račun banke s pozivom na broj partije kredita ili na račun korisnika gde se odmah rezerviše (poput trajnog naloga) odgovarajući iznos sredstava i prenosi na račun partije kredita - pojašnjavaju u NBS.

Ima li, ipak, troška?

Ovo bi, u praksi, trebalo da znači da dužnik koji namerava da refinansira kredit treba prethodno da se raspita u novoj banci na koji način se obavlja uplata po starom kreditu - da li međubankarski, ili to korisnik čini putem naloga za prenos.

Ako je međubankarski - nema dodatnih troškova

Međutim, ukoliko ceo kredit "legne" na račun dužnika u novoj banci i istog trenutka ide plaćanje duga ka staroj banci preko naloga za prenos koji potpisuje sam korisnik, banka će mu, izvesno je, zaračunati procentualnu proviziju za bezgotovinsko plaćanje, koja se u bankama po važećim tarifnicima uglavnom kreće do maksimalnog iznosa od - 8.000 dinara.

Autor: D.B.