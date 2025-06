NEKE ŠKOLE ORGANIZOVAĆE NASTAVU I U JULU Oglasilo se Ministarstvo prosvete: Evo koliko učenika je završilo sa časovima pre pomerenog termina

Ministarstvo prosvete saopštilo je da su škole u najvećem procentu završile školsku godinu pre predviđenog roka prema izmenama školskog kalendara.

Analiza Ministarstva prosvete pokazala je da je najveći procenat osnovnih i srednjih škola nastavnu godinu okončao i pre termina koji su predviđeni izmenama školskih kalendara za osnovne i srednje škole, saopšteno je iz resornog ministarstva.

Izmenama školskih kalendara pripisano je da drugo polugodište za osnovne škole može biti završeno najkasnije do petka, 6. juna 2025. godine za učenike osmog razreda, odnosno za učenike od prvog do sedmog razreda do petka 20. juna 2025. godine.

Drugo polugodište za srednje škole može biti završeno najkasnije do 18. jula 2025. godine za učenike svih razreda, odnosno 27. juna 2025. godine za učenike završnih razreda gimnazije i srednjih stručnih škola.

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković objasnio je da je izmenama školskih kalendara omogućen produžetak drugog polugodišta školske 2024/2025. godine, kako bi ustanove obrazovanja i vaspitanja imale dovoljno vremena za nadoknadu nastave i pripreme učenika za završne i maturske ispite.

"Cilj Ministarstva prosvete je da se školska godina završi tako da nijednog trenutka ne bude ugroženo pravo dece na obrazovanje, da obezbedimo zakonitost i regularnost svih procesa“ rekao je ministar prosvete Stanković.

Na osnovu dostavljenih podataka 92,2 odsto osnovnih škola završilo je nastavu za učenike osmog razreda do 30. maja, dok su ostale nastavnu godinu za osmake završile do 6. juna.

Procenat osnovnih škola koje su nastavu za učenike ostalih razreda završile 13. juna iznosi 93,5 odsto.

Ostale školsku godinu završavaju najkasnije do 20. juna, poslednjeg dana nastavne godine za osnovce u skladu sa izmenama školskog kalendara.

Nastava u srednjim školama za završne razrede završena krajem maja i početkom juna. Najveći procenat srednjih škola, 64,9 odsto, završilo je nastavu za učenike završnih razreda 30. maja, dok je 9,3 odsto srednjih škola završilo nastavu za maturante završilo ranije, 23. maja. Ostale srednje škole nastavu za maturante završile su do 7. juna.

Podaci Ministarstva pokazuju da će u 76,3 procenata srednjih škola kraj nastavne godine za učenike ostalih razreda biti 20. juna, dok će nastava i ostalim školama biti okončana najkasnije 27. juna. Nekoliko škola će nastavu organizovati i tokom jula meseca.



