LEPA VEST ZA NEZAPOSLENE: Uskoro stiže od 32.858 do 76.169 dinara

Isplata kreće sutra!

Poštanska štedionica objavila je nove infomrnacije povodom isplate aknade za nezaposlena lica

Isplata redovne novčane naknade za nezaposlena lica za maj kreće 20. juna, dok će za lica koja žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija isplata krenuti 21. juna, navodi se u zvaničnom saopšenju Poštanske Štedionice.

Od 32.858 do 76.169 za korisnike novčane naknade

Podsetimo, od februara se primenjuju nove, veće osnovice dnevne novčane naknade za nezaposlene, kao i najviši i najniži iznos ove naknade, a ovu privremenu finansijsku pomoć koja se isplaćuje za slučaj nezaposlenosti, u Srbiji je prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), u decembru, koji je poslednji statistički obrađen, primao 27.321 nezaposleni.

Osnovica od dnevne naknade je sada 1.467,50 dinara. Najniža naknada povećana je od februara sa 31.503 dinara na 32.858 dinara, a najviša sa 73.029 na 76.169 dinara.

Pravo na novčanu naknadu imaju nezaposleni koji ostanu bez posla ili im prestane socijalno osiguranje, a bili su obavezno osigurani za slučaj nezaposlenosti najmanje godinu dana neprekidno ili sa prekidima u poslednjih godinu i po dana.

Ovo pravo nemaju svi nezaposleni koji ostanu bez posla već nekoliko kategorija njih i to oni kojima je radni odnos prestao otkazom poslodavca pa radnik postane tehnološki višak, zatim ako radnik ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, usled prestanka radnog odnosa na određeno vreme, privremenih i povremenih poslova, probnog rada, prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate, u skladu sa zakonom.

Osnovi za ostvarivanje ovog prava su i prestanak radnog odnosa zbog prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva, otvaranja stečaja, premeštaja bračnog druga, u skladu sa posebnim propisima, prestanka radnog odnosa u inostranstvu, u skladu sa zakonom, odnosno međunarodnim sporazumom.

Dužina isplate pomoći

Kada je reč o dužini isplate ove pomoći, ona se kreće od tri meseca do godinu dana.

Nezaposleni koji imaju staž osiguranja od jedne do pet godine, naknadu primaju tri meseca, oni sa stažom između pet i 15 godina, šest meseci.

Staž osiguranja između 15 i 25 godina donosi isplatu novčane naknade u trajanju od devet meseci, a staž duži od 25 godina garantuje pravo na naknadu od godinu dana.

Izuzetno, novčana naknada se može isplaćivati i dve godine, i to ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaju do dve godine, preneo je ranije Tanjug.

Isplata novčane naknade se nastavlja i ako nezaposleni prolazi dodatno obrazovanje i obuku u skladu sa individualnim planom zapošljavanja, ako nezaposleni dok prima naknadu ode na bolovanje, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti za rad, kao i za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.

Autor: Dalibor Stankov