OBJAVLJEN TAČAN DAN KAD NAM SE VRAĆAJU TROPSKE VRUĆINE! Stižu nam afričke temperature, osveženja ni na vidiku

Nakon svežeg jutra, u Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim.

U planinskim predelima kratkotrajno i jakim, severnim, dok će najniža temperatura biti od devet do 15 stepeni, a najviša od 24 do 29 stepeni.

U Beogradu će, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim i umerenim, severnim. Najniža temperatura će se kretati od 11 do 15 stepeni, a najviša će biti oko 27 stepeni.

Biometeorološka prognoza Povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje nervno labilnim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Moguće su depresija i smanjenje radne sposobnosti kao meteoropatske reakcije. U saobraćaju se preporučuje opreznost.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. juna zadržava se pretežno sunčano vreme. Za vikend ujutro sveže sa vrednostima temperature od 8 do 15 stepeni, tokom dana od 24 do 30 stepeni. Zatim temperatura u porastu, pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje od 31 do 35 stepeni, a od četvrtka od 35 do 38 stepeni.

Kako najavljuje i meteorolog amater Marko Čubrilo, od ponedeljka se vraćaju afričke temperaturne vrednosti.

- Vrlo brzo ponovo tropski toplo i sve do oko 4. jula i prema trenutno raspoloživom prognostičkom materijalu neće biti uslova za osveženje. Oko tog datuma se primećuju prve najave mogućeg osveženje ali to je još jako dalek period - naglašava Čubrilo.

