Pudla Tili stara tri i po meseca, preminula je nakon tretmana šišanja u jednom salonu za pse u Beogradu, a sve zbog brutalnosti i neodgovornosti grumera, kako tvrdi njena vlasnica.

Odvela sam svoju malu pudlu na gruming (ulepšavanje) veselu i zdravu, a vratila se slomljena zbog grubosti i neodgovornosti beogradskog grumera (ime poznato redakciji). Moj pas je pretrpeo tešku povredu pluća nakon čega je pre dva dana preminuo.

Ovu potresnu priču, video-snimke i fotografije psa objavila je Beograđanka na Instagram profilu "nevensi" uz važno upozorenje za sve vlasnike pasa.

- Ovo je apel iz slomljenog srca. Juče mi se dan pretvorio u noćnu moru. Odvela sam svoju malu pudlu Tili na gruming – veselu, zdravu, nežnu dušu. Otišla je tamo s poverenjem i vratila se slomljena. Nije mogla da diše. Odbijala je hranu. Postala je letargična. U samo nekoliko sati, zbog grubosti i neodgovornosti grumera, moja beba je pretrpela tešku povredu pluća. Veterinari su se borili za njen život do kasno u noć, ali njena pluća nisu izdržala. Moja Tili je umrla. Umrla je zbog grubih ruku čoveka koji je trebalo da se brine o njoj. Umrla je jer sam poverovala da rad s psima znači i ljubav prema njima. Nažalost, nije - navodi se u objavi ove devojke koja je zamolila sve vlasnike da ne vode svoje pse bilo kome:

- Ne verujte svakom osmehu i lepom salonu.

- Tražite preporuke. Budite prisutni. Posmatrajte.

- Ne bojte se da pitate kako se ophode prema psima - posebno štencima.

- Tili je imala samo tri i po meseca. Nije smela da umre. Ovo pišem za nju. I za sve druge koji ne mogu da govore. Da se nikome više ne dogodi Tili.

Devojka je objavila i video-snimak kako se pas ponašao kada je došao kući zbog čega ga je hitno odvela veterinaru.

- Snimcima i pregledom konstatovan je edem pluća usled stresa i traume. Ona se borila za vazduh. Pluća su bila puna tečnosti i stanje se pogoršavalo iz minuta u minut uprkos medikamentima - piše u objavi.

Na snimcima koje je objavila navela je da je pas "pokušavao da diše i nadomesti kiseonik malim delom pluća."

- Iako su je sedirali ne bi li se umirila agonija se nastavila i borba za životom. Otpustili su nas kući uz savet mirovanja i rečeno mi je da je Tili u životnoj opasnosti i da može umreti svakog trenutka. Odbijala sam da poverujem u to. Moj mozak nije želeo to da prihvati... Kući je ležala nepomična poluživa, desni su bile bele, modre, ovo mi je toliko teško bilo, ubija me to što se muči i što joj ne mogu pomoći... Nakon petnaestak minuta je stanje postalo još gore gde sam se uputila u urgentnu kliniku ne bi li joj spasili život, ovo se sve dešava oko 22.30 sati. Veterinari na klinici su je hitno primili, dali su sve od sebe, bili su divni i zahvalna sam im na svemu i rečima utehe. Nakon sat vremena počela je da cvili i krvari kroz usta, intubirali su je, ali je bilo kasno, samo je izdahnula... Njeno telo nije izdržalo - napisala je Beograđanka.

Njene objave podelile su mnoge poznate ličnosti na društvenim mrežama, a ubrzo nakon toga reagovala je i organizacija za zaštitu dece, ljudskog dostojanstva i životinja "Fortis". Objavili su video-snimak grumera i obraćanje devojke koja je izgubila psa.

- Ona je uveče nastradala, njoj su pukla pluća, ona je duša moja iskrvarila. Ja samo apelujem na ljude, ovo ne može biti proći nekažnjeno, želim pravdu za nju ona ni ovo nije zaslužila. Ona se propatila ja sam se osećala užasno dok sam to gledala - kazala je devojka.

Autor: Iva Besarabić