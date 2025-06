MUP IZDAO HITNO UPOZORENJE ZA GRAĐANE SRBIJE: Odmah pozovite ovaj broj

Sektor za vanredne situacije MUP apeluje na građane da budu savesni pri upotrebi otvorenog plamena i, ako primete požar, da odmah pozovu vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193.

- Pred nama je period suvog i toplog vremena, koji uzrokuje da se požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire, a to dalje za posledicu ima ugrožavanje života naših građana. Materijalna šteta je nekad velika, a nažalost, u takvim situacijama dolazi i do smrtnih posledica - izjavio je šef smene u Vatrogasno-spasilačkoj brigadi Beograd Dragan Konjević.

Naglašava da se po Zakonu zaštite od požara zabranjuje paljenje trave i niskog rastinja, paljenje smeća, paljenje vatre u šumi, kao i 200 metara do ivice šume.

- Kazne za fizička lica su od 10 do 50 hiljada, a za pravna lica idu i do milion dinara. Hteo bih da kažem da je do danas

Vatrogasno-spasilačka brigada imala 440 požara na otvorenom prostoru. Znači, neko je palio travu, nisko rastinje, i mi smo 440 puta intervenisali. Imali smo pre par godina i dva smrtna slučaja, gde su prilikom paljenja lica nastradala, ugušila su se dimom. Savet je da se to ne radi - upozorio je Konjević.

Dodaje da ljudi neretko travu i nisko rastinje pale u blizini kuća, pa onda dođe do požara i na samoj kući, kada nastaju velike materijalne štete.

- Pripadnici Sektora za vanredne situacije sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova već su na terenu, obilazimo potencijalna mesta gde može nastati takav požar i vršimo sankcionisanje nesavesnih građana. Sankcionisanje nema pravashodnu ulogu da se neko kazni, nego da bismo skrenuli pažnju građanima da to ne rade, jer su posledice daleko veće od novčanih kazni koje za fizička lica iznose od 10 do 50 hiljada dinara - upozorio je Konjević.

Dodao je da će to trajati do septembra, sve dok traje leto i visoke temperature.

Autor: D.B.