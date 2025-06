AKO VAS ZOVU OVI BROJEVI - U VELIKOM STE PROBLEMU! Ni u ludilu se ne javljajte kad ih prepoznate, posebno pazite na 1 stvar

U poslednje vreme svedoci smo nagomilavanja poziva iz inostranstva.

Nekoliko puta dnevno ili 10 puta zaredom, nije bitno, Hrvati su na udaru sumnjivih poziva koji stižu uglavnom iz Rumunije, Norveške, Irske, Kipra, Slovenije, Velike Britanije, ali i iz SAD, na primer Teksasa. Korisnici se žale i tvrde da se ovo dešava iznova i iznova, a evo o čemu se radi.

Ono što se dešava može se objasniti na dva načina. Scenario je takav da je zvonjenje veoma kratko, tek toliko dugo da se poziv snimi, a onima koji se jave, veza se odmah prekida. Oni koji su uzvratili poziv nisu dobili odgovor na drugom kraju. U drugom scenariju, pozivaoci su odgovarali i nudili korisnicima kredite, osiguranje i kupovinu akcija i kriptovaluta.

Regulatorna agencija HAKOM je svojevremeno objasnila da se pokušaji prevare putem mobilnih međunarodnih poziva stalno dešavaju sa većim ili manjim intenzitetom. Neki slučajevi su klasičan oblik prevare. Cilj pozivalaca, koji najčešće zovu sa udaljenih destinacija, jeste da vrate propušteni poziv kako bi prevaranti mogli da ostvare profit na osnovu troškova međunarodnog povezivanja.

Šta se savetuje korisnicima

HAKOM stoga savetuje korisnicima da budu oprezni kada propuste poziv sa nepoznatog broja, posebno ako je u pitanju međunarodni broj. Pored toga, s obzirom na to da većina telefonskih uređaja nudi mogućnost blokiranja pojedinačnih brojeva, korisnicima se savetuje da aktiviraju ovu opciju i blokiraju određeni broj i obaveste svog operatera da sumnjaju na lažne pozive/poruke sa određenog broja.

U slučaju da korisnik ipak odgovori na poziv, ne postoji opasnost za korisnika jer se dolazni pozivi ne mogu naplaćivati u Hrvatskoj. U slučaju povratnog poziva, može se naplatiti povećana cena prema važećem cenovniku, u zavisnosti od odredišta broja sa kog se poziva.

Dodajmo da je primećeno da se pozivi koji su uglavnom iz Velike Britanije (+ 44), Francuske (+ 33), Grčke (+ 30) i Nemačke (+ 49) odnose na telefonsku prodaju. Međutim, budite oprezni, ako pozivalac traži podatke o vašem nalogu, moguće je da je u pitanju organizovana telefonska prevara. U tom slučaju, ne otkrivajte informacije, blokirajte broj i prijavite pozivaoca.

Ono što muči mnoge korisnike jeste kako su pozivaoci dobili njihove brojeve. Ovo je za portal Direktno objasnio IT stručnjak Lucijan Carić.

- Postoji mogućnost da se brojevi prikupljaju putem raznih neetičkih servisa, tako da tamo gde ostavite svoj broj, na primer za dostavu, oni ga potom traže, ali najjednostavnija metoda je da pozovu sve brojeve redom jer neuspešni pozivi ne koštaju ništa. Samo je pitanje vremena i zato se ljudi često pitaju kako su ih pozvali, a nisu nigde ostavili svoj broj. Da, pozvali su vas jer zovu sve brojeve redom.

On ističe da ovom metodom ponekad pogode broj, ponekad ne. „Ako se neko javi, znaju da je to legitiman broj, pa mogu da ga unesu u jednu od svojih baza podataka koje kasnije razmenjuju. Nema odbrane od toga, kada vas jednom pronađu, to je to.“

Autor: A.A.