SPREMITE SE ZA TROPSKE NOĆI I OBARANJE TEMPERATURNIH REKORDA: Ovo je dugoročna prognoza do kraja godine - Leto će biti kao u SAMOM PAKLU

Pred nama je dugo toplo leto po najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U letnjim mesecima prema dugoročnoj prognozi koju je objavio RHMZ očekuju nas tropske vrućine i više toplotnih talasa.

Pod toplotnim talasom podrazumeva duži period sa temperaturom vazduha znatno iznad prosečnih vrednosti. Da podsetimo da smo prošle godine imali najtopliji jun u istoriji merenja u našoj zemlji, a potom je usledio jedan od najintenzivnijih i najdugotrajnijih toplotnih talasa u istoriji merenja u Srbiji, koji širom zemlje testira naše zdravlje, privredu, energetiku, poljoprivredu, živce. Kako najavljuju meteorolozi i ovog leto očekuju nas temperature iznad proseka i dugotrajne vrućine

JUL: Topliji i suvlji jul. Pojava toplotnih talasa

U julu će srednja minimalna temperatura vazduha biti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 1 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 31.1 Celzijus

Mesečna suma padavina tokom jula biće ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 15 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 18 mm.

AVGUST: Topliji i prosečno vlažan avgust

Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 do 2 stepena Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.1 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za 1 do 2 stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 31.4 stepena. Mesečna suma padavina tokom avgusta biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima koje će biti u proseku do 5 mm niže u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustovska suma padavina iznosiće oko 38 mm.

SEPTEMBAR: Nastavak kasnog leta

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće malo iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.7 Celzijusa. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 23.8stepeni. Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 45 mm.

OKTOBAR: Miholjsko leto

Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće malo iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti do 0.5ºS više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 19 stepeni Celzijusa. Mesečna suma padavina tokom oktobra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 35 mm.

NOVEMBAR: Topliji i prosečno vlažan novembar

Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće malo iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0.5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 4.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 11.9 Celzijusa. Mesečna suma padavina tokom novembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 38 mm.

Autor: Iva Besarabić