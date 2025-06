UPLATILA 'ALL INCLUSIVE' SMEŠTAJ NA KRITU, POSLE 2 DANA DOBILA TEŠKU BOLEST! Bore joj se za život, razbolela se zbog vode!

Žena iz Hala trenutno se bori za život u bolnici nakon što je tokom odmora na mediteranskom ostrvu Krit dobila legionarsku bolest. Dona Džobling (57), iz zapadnog Hala, nalazi se na odeljenju intenzivne nege Venizeleio bolnice u Heraklionu. Njena nećaka Kler je za medije izjavila da porodica od kuće moli za njeno ozdravljenje.

Dona je sa suprugom Sidnijem bila na all-inclusive odmoru na Kritu sa prijateljima, Paulom i Nikolazom Mejsonom iz Hala. Prvih nekoliko dana odmora bilo je prijatno. Međutim, 5. juna Dona se osetila loše i morala je da se odmara. Dva dana kasnije stanje joj se ozbiljno pogoršalo usled infekcije pluća.

Lekari su 11. juna Donu stavili u indukovanu komu. Testovi su potvrdili da je obolela od legionarske bolesti, koju je izazvala bakterija Legionella pneumophila.

Porodica je saopštila da je infekcija prouzrokovala akutni respiratorni zastoj i upalu pluća.

Šta je legionarska bolest?

Legionarska bolest je ozbiljna infekcija pluća koja nastaje kada osoba udahne sitne kapljice vode zagađene bakterijom Legionella pneumophila.

Veći rizik od oboljevanja imaju osobe starije od 50 godina, pušači, kao i oni sa hroničnim plućnim oboljenjima ili oslabljenim imunitetom.

Bakterija se najčešće prenosi iz kontaminiranih sistema klimatizacije, đakuzi kada, ovlaživača vazduha i slično, naročito u hotelima, bolnicama ili poslovnim zgradama.

Rani simptomi podsećaju na grip, uključujući suv kašalj i povišenu temperaturu, što može prerasti u upalu pluća. Oko 90% ljudi izloženi bakteriji ne razvije simptome, ali kod do 15% obolelih bolest može biti teška.

