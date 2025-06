STIGAO JE TROPSKI TALAS, RHMZ POPALIO ALARME, JEDAN PREDEO DANAS ĆE BITI NAJVRELIJI: Cela Srbija u crvenom, a ova dva grada najkritičnija

Danas je na snazi narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme.

Nakon svežeg jutra, danas će u Srbiji tokom dana biti sunčano i toplo.

Vetar slab i umeren, pretežno južni i jugozapadni, a samo na istoku zemlje severozapadni. Najniža temperatura biće od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 29 do 33 stepena, a na istoku Srbije i do 35 stepeni.

U Beogradu će biti sunčano i toplo, vetar slab, južni i jugozapadni, a najniža temperatura će se kretati od 14 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti oko 33 stepena.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike mogu pojačati tegobe kod pojedinih hronično obolelelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i mentalno nestabilnim bolesnicima. Kao meteoropatske reakcije mogući su bolovi u mišićima i zglobovima. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje opreznost.

Danas je na snazi narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme, u istočnoj Srbiji. Prema prognozi RHMZ, danas će najtopliji grad biti Negotin s maksimalnih 35 stepeni.

Kada je reč o UV indeksu, cela Srbija je danas u crvenom i u većini mesta je označen brojem devet, a samo u Sjenici i na Kopaoniku brojem 10, što znači da je vrlo visoko.

Inače, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na visoke temperature u Srbiji do 26. juna. U prvoj polovini ove nedelje temperatura će se kretati u intervalu od 32 do 36 stepeni Celzijusa, a u četvrtak će biti još toplije i očekuje se da najviša dnevna temperatura bude od 36 do 38 stepeni Celzijusa.

U četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu, a u petak i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje uz pad temperature sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Za naredni vikend prognozira se pretežno sunčano i umereno toplo sa lokalnom pojavom pljuskova i grmljavine ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Autor: A.A.