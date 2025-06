KO IMA PRAVO DA NASLEDI PORODIČNU PENZIJU? Možete lako da je izgubite zbog jedne greške, evo na šta da pazite

Pitanje nasleđivanja penzije često izaziva nedoumice, posebno kada se radi o bivšim supružnicima ili vanbračnim partnerima.

Iako zvuči neobično, porodična penzija može pripasti i onima čiji je brak bio razveden, pod određenim uslovima. Ključno je razumevanje zakonskih okvira i procedure

Razvedeni brak i vanbračna zajednica: Kada je moguće nasleđivanje?

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) predviđa mogućnost ostvarivanja prava na porodičnu penziju za supružnike i vanbračne partnere. Osnovni uslov je da je brak, odnosno vanbračna zajednica, trajala najmanje tri godine. Izuzetak od ovog pravila postoji ako par ima zajedničko dete sa umrlim osiguranikom ili korisnikom prava.

Pored toga, pravo na porodičnu penziju može ostvariti i supružnik iz razvedenog braka, kao i vanbračni partner nakon prestanka zajednice, ukoliko im je sudskom presudom utvrđeno pravo na izdržavanje. Ovo je važna odrednica koja otvara mogućnost nasleđivanja penzije čak i kada formalni odnos više ne postoji. Primer jednog našeg čitaoca, čiji je bivši suprug nasledio imovinu i razmišljao o preuzimanju penzije pokojne supruge, upravo ilustruje ove situacije.

Uslovi za udovce i udovice

Udovac može ostvariti pravo na porodičnu penziju ako je u trenutku smrti supružnika (ili vanbračnog partnera) navršio 58 godina života. Alternativno, pravo se stiče ako je udovac postao potpuno nesposoban za rad do smrti partnera ili u roku od godinu dana od datuma smrti.

Takođe, pravo postoji i ako ima jedno ili više dece koja primaju porodičnu penziju po tom preminulom supružniku, a udovac se stara o toj deci. Ukoliko udovac stekne potpunu nesposobnost za rad tokom trajanja prava, on zadržava penziju dok god ta nesposobnost postoji. Udovac koji navrši 58 godina dok prima porodičnu penziju, trajno zadržava to pravo.

Nove odredbe i važne napomene

Bitna promena u zakonu je način na koji se ostvaruje pravo na porodičnu penziju u odnosu na lica koja su već bila korisnici penzije. Pravo na porodičnu penziju sada može ostvariti osoba koja nije u osiguranju, odnosno koja nije zaposlena, nema sopstvenu firmu niti obavlja samostalnu ili poljoprivrednu delatnost.

Takođe, isplata penzije nasledniku se vrši do kraja meseca u kojem je korisnik preminuo, a ne samo do datuma smrti. To znači da se porodična penzija ostvaruje od prvog narednog dana sledećeg meseca.

Iz Fonda PIO preporučuju da se zahtev za porodičnu penziju podnese u roku od šest meseci od dana smrti korisnika. Zahtev je dovoljan, jer Fond PIO po službenoj dužnosti elektronski preuzima potrebne podatke od drugih državnih organa.

Gubitak i obustava prava na porodičnu penziju

Stečeno pravo na porodičnu penziju može biti obustavljeno ili trajno izgubljeno. Najčešći razlog za obustavu isplate je zasnivanje radnog odnosa, pokretanje samostalne ili poljoprivredne delatnosti.

Međutim, postoji izuzetak: isplata se neće obustaviti ako je mesečna ugovorena naknada niža od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih u momentu uplate doprinosa. Isplata se obustavlja i u slučaju korišćenja starosne, prevremene starosne ili invalidske penzije.

Važno je razlikovati obustavu od gubitka prava. Obustava je privremena i primalac može nastaviti sa primanjem penzije kada se ponovo ispune uslovi.

S druge strane, gubitak prava na porodičnu penziju je konačan i ne može se ponovo ostvariti po istom osnovu, već samo po novom. Zanimljivo je da, ukoliko bi bivši ili vanbračni supružnik zasnovao novi brak ili vanbračnu zajednicu, on može nastaviti da prima ovu penziju.

Autor: A.A.