Februarski rok održaće se u junu: Pred studentima radno leto, pomera se i početak godine, OVO SU DETALJI

Državni univerzitet u Novom Pazaru (DUNP) saopštio je da je uspešno okončao nadoknadu januarskog ispitnog roka, a da će februarski ispitni rok biti obavljen 26. i 27. juna.

U saopštenju Rektorskog kolegijuma navedeno je da su ispiti organizovani u skladu sa zakonom i da će se nadoknada rokova nastaviti u skladu sa planom realizacije.

DUNP je pozvao sve studente da izađu na ispite. DUNP je odluku o nastavku nastave u onlajn formatu doneo 14. aprila.

Situacija sa nadoknadom nastave na fakultetima u Srbiji je i dalje prilično dinamična i razlikuje se od fakulteta do fakulteta. Većina fakulteta, posebno na Univerzitetu u Beogradu, suočava se s izazovom nadoknade propuštene nastave iz zimskog, a sada već i delom letnjeg semestra.

Prema najnovijim informacijama, Šumarski fakultet u Beogradu počeo je sa nadoknadom nastave 23. juna. Nastava će se izvoditi u formi proširene konsultativne nastave, a materijali će biti dostupni na digitalnim platformama. Dekan fakulteta Branko Stajić potvrdio je da će nadoknada jesenjeg semestra trajati tri nedelje, a u poslednjoj nedelji biće organizovani ispiti za januarsko-februarski rok. Ova odluka je doneta u dogovoru sa studentima koji su bili u blokadi.

Medicinski fakultet u Beogradu je takođe doneo odluku da nadoknada nastave počne 16. juna, ali su studenti u blokadi objavili "totalnu blokadu" fakulteta, zaključavši Dekanat.

Filološki fakultet u Beogradu je, takođe od 16. juna, započeo nadoknadu nastave. Nadoknada prvog semestra traje do 22. juna u formi odloženo-konsultativne nastave, dok nadoknada drugog semestra počinje 23. juna i trajaće do 17. avgusta, uglavnom online u realnom vremenu ili po odloženo-konsultativnom modelu. Mnogi fakulteti su se opredelili za hibridni model nastave, koji podrazumeva online predavanja i, gde je to moguće, vežbe u realnom vremenu ili kroz konsultacije.

Ministarstvo prosvete je dalo saglasnost za onlajn nadoknadu nastave za 59 visokoškolskih ustanova. Univerziteti u Kragujevcu, Nišu i Novom Pazaru, kao i veliki broj ostalih fakulteta u Srbiji, doneli su odluku o početku nastave onlajn. Neki su već završili nadoknadu zimskog semestra. Produženje akademske godine i ispitni rokovi

Zbog obustave nastave, mnogi fakulteti razmatraju ili su već predložili produženje aktuelne školske godine.

Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu, Vladimir Popović, izjavio je da će jedan od predloga na sednici Senata Univerziteta u Beogradu 25. juna biti da se aktuelna školska godina završi 31. oktobra, a da nova počne 1. novembra. Mašinski fakultet čak traži produženje roka do 15. novembra zbog potreba za praktičnom nastavom. Pravni fakultet planira da svih šest ispitnih rokova održi do 31. oktobra, a nova školska godina počne 1. novembra.

