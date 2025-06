OVA DVA GRADA ĆE DANAS BITI NAJVRELIJA U SRBIJI: Evo gde je najjače UV zračenje, sve u crvenom!

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo, a temperatura će se kretati od 21 do 36 stepeni.

Očekuje se slab i umeren severozapadni vetar.

U većem delu Srbije danas je na snazi žuti meteo alarm, osim na istoku gde je upaljen narandžasti.

Najtopliji grad u Srbiji danas bi prema prognozi RHMZ, trebalo da bude Negotin sa 36 stepeni, a sledi Niš sa 34 stepena.

Kada je reč o UV indeksu, vrlo visoko zračenje danas će biti u Sjenici, na Kopaniku i Zlatiboru i označeno je brojem deset, dok je na Paliću visoko i označeno je brojem sedam.



Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može uzrokovati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa cerebrovaskularnim tegobama i osetlјivim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolјa, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje. U saobraćaju se i dalјe preporučuje opreznost.

Upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije

Do četvrtka 26. juna, očekuje se toplo i veoma toplo vreme sa temperaturama, i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura u utorak i sredu u većini mesta kretaće se od 32 do 37 stepeni, a u četvrtak od 36 do 39 stepeni.

Manji pad temperature

U četvrtak krajem dana i tokom noći ka petku u severnim predelima prolazno naoblačenje, mestimično sa plјuskovima i grmlјavinom uz pojačan severozapadni vetar.

U petak će temperatura biti u padu za 5 do 8 stepeni u odnosu na četvrtak uz umeren, u Vojvodini, na istoku zemlјe i u planinskim predelima i jak severozapadni vetar. Tokom dana promenlјivo oblačno, sredinom dana i posle podne mestimično sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom. Zatim ponovo pretežno sunčano i postepeno toplije.

Autor: D.B.