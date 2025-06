OSMACI DANAS PRED POSLEDNJIM TESTOM: Uskoro počinje provera znanja iz izbornog predmeta

Učenci osmog razreda osnovnih škola u Srbiji danas će polagati završni test iz izbornog predmeta, a mogli su da biraju između biologije, geografije, istorije, fizike i hemije.



Osmacima je to poslednji dan polaganja završnog testa, a juče i prekjuče polagali su testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike.

Polaganje završnog ispita počinje u 9 sati i traje dva sata.

Učenici su obavezni da u školu dođu najkasnije do 8 sati i da sa sobom ponesu đačku knjižicu sa zalepljenom fotografijom i identifikacionom nalepnicom, kao i pribor za rad.

Tokom polaganja, đacima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 9.45 časova.

Pravilnikom o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju utvrđeno je da je u ukupom broju od najviše 40 bodova na završnom ispitu udeo pojedinačnih testova najviše 14 bodova iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, najviše 14 bodova iz matematike i najviše 12 bodova na testu iz izabranog predmeta.

Na svakom pojedinačnom testu maksimalan rezultat je 20, a radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka - rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

Pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić izjavio je da će preliminarni rezultati završnog testa biti objavljeni do 27. juna, a raspored učenika po srednjim školama 5. jula.

- Preliminarni rezultati biće objavljeni i oglašeni do 27. juna, do 8 sati ujutru. Nakon toga su 27. i 28. prvostepeni i drugostepeni prigovori, 30. juna su konačni rezultati, 1. i 2. jula su liste opredeljenja i 5. jula je ono što svi najviše čekaju, a to je mesto raspodele, odnosno u koje škole su osmaci raspoređeni na osnovu rezultata sa završnog ispita i školovanja - rekao je Pašić.

Ove godine malu maturu polaže 64.077 osmaka i 1.573 polaznika funkcionalonog osnovnog obrazovanja odraslih.

