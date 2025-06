Gori nebo i zemlja: Ovo je jutros najtopliji grad u Srbiji - Evo kolika je temperatura bila u 7 sati

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije ovog jutra najtoplije je u Novom Sadu gde je živa u termometru dostigla 26. podeok!

Naime, kako najavljuje RHMZ, tokom dana na teritoriji čitave Srbije očekuje se veoma toplo i sunčano vreme.

Prema merenjima od 7 časova najtoplije je u Novom Sadu gde je zabeležena temperatura od 26 stepeni Celzijusa, a nakon Novog Sada najvišu temperaturu beleže Zrenjanin i Beograd sa 25 stepeni.

Ovog jutra RHMZ je upalio narandžasti meteoalarm koji je na snazi na čitavoj teritoriji Republike Srbije.

"Vreme јe opasno. Prognozirane su opasne vremenske poјave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materiјalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koјe daјu nadležne državne službe" navedeno je na sajtu RHMZ.

Prema aktuelnim analizama, na većem delu teritoriјe Srbiјe preovlađuјe јaka i ekstremna suša, dok se u severnoј, delovima centralne i zapadne Srbiјe i dalje zadržavaјu uslovi normalne vlažnosti.

Podsetimo, na snazi je upozorenje RHMZ koje naznačava da se do četvrtka 26. juna, očekuje veoma toplo vreme sa temperaturama i jutarnjim i dnevnim, koje će biti iznad i znatno iznad proseka za ovaj period godine. Najviša dnevna temperatura danas i sutra u većini mesta kretaće se od 32 do 37 stepeni Celzijusa, a u četvrtak od 36 do 39 stepeni Celzijusa.

