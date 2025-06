ŠTA SVE NE SMETE DA UNESETE U GRČKU? OVE 3 STVARI SU STROGO SU ZABRANJENE - Srbi ih često nose, a carinici naplaćuju kaznu: Detaljan spisak

Svake godine, sa početkom letnje sezone, pojavljuju se informacije o oduzimanju hrane na graničnom prelazu Evzoni. Tada u žižu dolazi rasprava koliko cigareta je dozvoljeno preneti preko granice pa cifre idu i do dva, tri boksa po osobi, što nijetačno, piše Nikana.gr.

Iako su kontrole često blaže prema putnicima iz Srbije, postoje jasna pravila koja je važno poštovati kako biste izbegli neprijatnosti, zaplene ili kazne. U nastavku teksta je spisak stvari koje smete i ne smete uneti u Grčku iz zemalja van EU. Pravila o unosu hrane, alkohola i duvana, dozvoljene količine i kazne. Informišite se pre puta i izbegnite neprijatnosti na granici.

Hrana koju ne smete preneti preko granice sa Grčkom

Prema važećim propisima Evropske unije, koji se primenjuju u Grčkoj, strogo je zabranjeno unošenje:

Sve vrste mesa i mesnih prerađevina

Mleka i mlečnih proizvoda

Kuvanih i prženih jela koja sadrže meso ili mlečne proizvode

*Ove propise možete proveriti i na zvaničnoj stranici Evropske komisije:

Unošenje hrane u EU iz zemalja van EU

Carinski službenici mogu zapleniti i uništiti zabranjene proizvode, a u nekim slučajevima moguće su i novčane kazne ili krivični postupci.

Hrana koju smete preneti preko granice sa Grčkom

Neke vrste hrane su dozvoljene, ali samo ako ispunjavaju sledeće uslove:

Proizvod nije kvarljiv i ne zahteva hlađenje.

Proizvod je u fabrički zatvorenom\, neoštećenom pakovanju.

Koristi se iz zdravstvenih razloga ili za dojenčad.

Hrana za kućne ljubimce ako je neophodna iz zdravstvenih razloga za ljubimca.

Dozvoljene količine hrane po putniku

Mleko u prahu za bebe, medicinska hrana - do 2 kg

Hrana za kućne ljubimce (zdravstveni razlozi) do 2 kg

Ostala zapakovana hrana bez mesa i mleka (npr. med, testenina, pirinač) - do 10 kg

Pravila o unosu hrane u EU iz trećih zemalja

Dozvoljene količine alkohola za ličnu upotrebu

Putnici iz zemalja koje nisu članice EU, poput Srbije, mogu uneti sledeće količine alkoholnih pića u Grčku:

4 litra blagog vina

16 litara piva

Pored toga, dozvoljeno je uneti jednu od sledećih kombinacija:

1 litru jakog alkoholnog pića sa preko 22% alkohola (npr. votka, džin)

Ili 1 litru alkohola s najmanje 80% alkohola

Ili 2 litre pojačanog vina (šeri, porto) ili penušavog vina

Ove količine se mogu međusobno kombinovati, ali ne smeju biti prekoračene u okviru svake kategorije.

Koliko cigareta može da se prenese preko granice u Grčku?

Grčka primenjuje strože limite za unos duvanskih proizvoda prilikom ulaska kopnom te je dozvoljen unos:

40 cigareta ili

20 cigarilosa ili

10 cigara ili

50 grama duvana

Možete kombinovati ove proizvode, ali ukupna količina ne sme prelaziti dozvoljene limite.

Često se u javnosti špekuliše sa cifrom od 800 cigareta. To jeste tačna cifra ali važi za putnike iz EU zemalja. Za putnike koji ulaze u Grčku van EU zemalja, a to je naš prostor (Srbija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija) dozvoljen broj je 40 cigareta - dve pakle po punoletnom putniku. Maloletnicima je zabranjeno da prenose duvan i alkohol.

Ograničenja važe po putniku, ne po vozilu.

Roba bez prijave može vredeti do 300 evra po osobi (150 evra za mlađe od 15 godina)

Neprijavljivanje skupih uređaja (laptop, fotoaparat) uglavnom se toleriše, ali može izazvati probleme pri izlasku iz zemlje

Gotovina veća od 10.000 evra mora biti prijavljena prilikom prelaska granice

Sezonska iskustva turista sa graničnim kontrolama

Na osnovu višegodišnjeg iskustva, najintenzivnije kontrole vrše se početkom sezone, dok još uvek ne počnu velike gužve. Po učestalosti poruka koje nam pratioci šalju, to jeste tako, ali taj utisak ne sme da vas zavara, jer ima kontrole i tokom najveće sezone, tj. gužve. Tako da je naš savet da se uvek pridržavate pravila i nećete imati neprijatnosti i stres prilikom prelaska granice.

Da li se isplati nositi hranu iz Srbije u Grčku?

Iako putnici često nose hranu radi uštede, cene proizvoda u grčkim supermarketima nisu znatno više nego u Srbiji.



Voda i lokalni sokovi su često jeftiniji u Grčkoj. Flašica vode ima zakonom ograničenu cenu i kreće se do 60 centi po maloj ili 1,5eur za ceo paket vode od 6l.

Voće i povrće koštaju približno isto kao u Srbiji.

Na pijacama i u lokalnim prodavnicama može se naći kvalitetno i povoljno meso, mlečni proizvodi i sveže namirnice



Umesto svežeg mesa i kuvanih jela, možete poneti više testenine, pirinač i slične proizvode

Nikana.gr navodi i da ljudi često pitaju da li mogu poneti domaću pršutu ili sir, međutim to je zabranjeno. Ističu i da su kontrole selektivne pa se ne može reći da se proverava baš svaki automobil, ali niko ne može znati koji će biti proveravan a koji ne. Takođe, naglašavaju da je dozvoljeno do 10 kilograma hrane bez mesa i mleka, ali veće količine mogu dovesti do detaljnijih kontrola.

Šta ako imam više cigareta nego što je dozvoljeno? Moguća je zaplena i novčane kazne.

Iako grčki graničari često zažmure na jedno oko i nisu do sada pravili probleme za mala prekoračenja od pravila, pola pakle cigareta više od dozvoljenog, sendvič koji jedemo usput i slično, savetujemo vam da se ipak pridržavate pravila i propisa i ne premašujete dovoljene količine. Cene su skoro iste kao u Srbiji, a neke namirnice su i povoljnije, stoga zaista nema razloga rizikovati živce, vreme i novac na granici, na putu ka moru.

Autor: D.B.