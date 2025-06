Opština Mionica dobila je 10 miliona dinara u okviru projekta „Gradovi u fokusu“ za završnu fazu Kuće Kolubarske bitke, a ovom investicijom počinje finalna etapa u realizaciji projekta prvog multimedijalnog muzeja posvećenog slavnoj Kolubarskoj bici.

Ministar kulture Republike Srbije Nikola Selaković i predsednik opštine Mionica Boban Janković potpisali su ugovor za projekat „Mionica u fokusu – Kuća Kolubarske bitke“, kojim je predviđeno ulaganje od 10 miliona dinara.

Od početka realizacije projekta 2021. godine, Ministarstvo kulture i opštine Mionica do sada su investirali ukupno 68.727.270 dinara, od čega je Ministarstvo obezbedilo 53,7 miliona dinara, dok je opština Mionica uložila 15 miliona dinara. Ovogodišnja sredstva biće usmerena na uređenje enterijera, uključujući postavljanje sistema klimatizacije i izradu inovativnog hologramskog prikaza srpskih vojnika i vojskovođa iz Kolubarske bitke.

“Ovim ugovorom Ministarstvo kulture kroz program verno i dosledno podržava projekat formiranja Kuće Kolubarske bitke. Ovo je dobar primer ulaganja u kulturne sadržaje koji za cilj imaju negovanje i afirmaciju kulture pamćenja - kulture pamćenja koja nam govori da smo ljudi sa korenom“, naglasio je Selaković.

Ministar je dodao da će Kuća Kolubarske bitke pre kraja ove godine, kada bude završena i otvorena uoči godišnjice Kolubarske bitke, biti sjajan primer modernih tehnologija u muzeologiji, kao i dobar primer stvaranja malih muzeja u manjim opštinama po Srbiji, ali koji će snagom svojih sadržaja privlačiti veliki broj ljudi, naročito onih najmlađih.

On je istakao da je program „Gradovi u fokusu“, pokrenut 2016. godine na inicijativu tadašnjeg predsednika Vlade Aleksandra Vučića, do sada rezultirao ulaganjem preko 2,3 milijarde dinara u kulturnu infrastrukturu širom Srbije.

„Od 2016. pa do danas, ovaj program vraća život u zapuštene domove kulture, biblioteke, muzeje i galerije širom naše zemlje. Mionica je jedan od najboljih primera toga,“ poručio je ministar.

Kuća Kolubarske bitke biće savremeni primer kulturne infrastrukture u manjim sredinama, namenjen očuvanju i negovanju kulture pamćenja, kao i edukaciji mladih generacija kroz primenu novih tehnologija.

Predsednik opštine Mionica je naglasio da će Mionica do kraja godine otvoriti vrata ovog izuzetno značajnog muzeja i dodao da to dugujemo našim precima, Živojinu Mišiću, i zahvalio Ministarstvu i Vladi Srbije na podršci.