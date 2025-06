MEL GIBSON ODUŠEVIO SRBIJU: Slavni glumac Vidovdan dočekuje u manastiru Hilandar (FOTO)

Slavni glumac i oskarovac Mel Gibson stigao je u manastir Hilandar na Svetoj Gori gde će proslaviti Vidovdan, susreo se i s igumanom Metodijem - poseta koja je iznenadila i oduševila javnost.

Slavni holivudski glumac i oskarovac Mel Gibson iznenadio je svoje fanove posetom Svetoj Gori, gde će provesti Vidovdan – jedan od najznačajnijih srpskih praznika. Njegova odluka da boravi upravo u manastiru Hilandar na dana kada se sećamo Kosovske bitke izazvala je veliku pažnju javnosti i oduševljenje među vernicima.

Po dolasku na Svetu Goru, Gibson se susreo sa igumanom manastira Hilandar, arhimandritom Metodijem, što je dodatno podiglo simboličnu težinu njegove posete.

Tim povodom oglasio se i sam manastir Hilandar na zvaničnim kanalima:

„Mel Gibson, poznati glumac, režiser i producent, danas je stigao u Sveti manastir Hilandar, gde će boraviti narednih nekoliko dana.“

Gibson je poznat po svojoj izraženoj religioznosti, posebno nakon filma „Pasija“ (The Passion of the Christ), zbog kojeg je bio i hvaljen i kritikovan, ali koji je snažno odjeknuo među pravoslavnim i konzervativnim hrišćanima širom sveta. Njegova poseta Hilandaru, mestu od izuzetnog duhovnog i istorijskog značaja za Srbe i pravoslavni svet, dodatno je učvrstila njegov imidž čoveka koji traži duhovni mir i istinu van svetla reflektora.

Na društvenim mrežama i pravoslavnim forumima već su se pojavile fotografije Mel Gibsona u Hilandaru, a mnogi komentarišu koliko je snažna poruka da neko iz samog vrha svetskog šoubiznisa odluči da Vidovdan provede u tišini jedne od najvažnijih svetinja srpskog naroda.

Autor: A.A.