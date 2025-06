NOVA GLAVOBOLJA ZA RODITELJE I OSMAKE 1. I 2. JULA: Kako popuniti listu želja za upis u srednju školu, 10 ključnih saveta

Mala matura završena, stigli su i preliminarne rezultati testa, sledi objavljivanje konačnih rezultata 30 juna, a onda dva važna datuma - 1. i 2. jula kada budući srednjoškolci treba da popune listu želja. Posle polaganje male mature to je najbitniji momenat u nastavku daljeg školovanja, a ako ih ne popune dobro, to može skupo da ih košta jer se dešava da đaci ostanu neupisani u prvom krugu!

Popunjavanje liste želja je veoma važan korak u sklopu celog procesa male mature i treba mu pristupiti sa puno pažnje, jer on umnogome odlučuje sam tok daljeg školovanja, odnosno odabir buduće profesije.

Zašto je lista želja bitna i kako se popunjava

Popunjavanje liste želja zapravo znači rangirati srednje škole na osnovu toga koje bi najviše voleli da pohađaju od septembra. Popunjavanje liste želja potrebno je uraditi racionalno, jer se svi podaci unose u program Ministarstva prosvete koji potom raspoređuje decu tamo gde ima mesta, a na osnovu njihovog uspeha, ali i potražnje za tim obrazovnim profilima.

Popunjavanje liste želja moguće je uraditi onlajn na sajtu Moja srednja škola ili neposredno u školi.

- Tu se često pravi greška šta je šta. Roditelji često misle da je škola isto što i obrazovni profil, ali to nije slučaj. Jedna škola može imati više obrazovnih profila. A svaki od tih obrazovnih profila može da upiše određeni broj učenika. Na osnovu toga formira se koliko je bodova potrebno da se neki obrazovni profil upiše - rekao je" Darko Eger direktor OŠ "Kneginja Milica".

Ono što je važno prilikom popunjavanja liste želja jeste da školu koju bi učenik najviše voleo da upiše treba da navede kao prvu, pa tim redom da popuni listu od minimum 10 škola, odnosno profila. Preporuka je da se popuni svih 20 mesta koliko ima u listi želja.



Redosled škola na listi je i te kako važan, jer će prema tome đaci biti raspoređeni u škole, u zavisnosti od toga koliko bodova imaju, odnosno biće upisani u prvu školu za koju imaju dovoljno bodova.

Pored ovoga, jako je važno da se učenici pre podnošenja svog spiska informišu koji je to broj bodova koji se traži za određene smerove, jer se on menja iz godine u godinu. To je važno kako bi videli kakve su im šanse da upišu željenu školu.

Najgore je da dete ostane neupisano

Eger je objasnio da je veliki problem ako dete ostane neupisano u školu, iako se to retko dešava apelovao je na roditelje da obrate pažnju, jer je to "najgore što detetu može da se desi". Kako kaže do ove situacije dolazi se pretežno zbog toga što deca nisu dobro popunila liste želja, i nisu upali u željene škole.

- Može da se desi da je interesovanje za neke škole ove godine veće nego prethodnih, pa da je potrebno mnogo više poena i da deci zafali, o,2 poena. U tom slučaju, ako dete ima dovoljan broj poena za obrazovni program koji nije navelo na listi ne može da ode u tu školu i da traži da se tu upiše - rekao je Eger

Ako dete ne upiše srednju školu u prvom, održavaju se drugi i treći upisni krug. U tom slučaju dete ide u drugi ili treći krug, a tu broj osvojenih poena nema gotovo nikakav uticaj na rangiranje jer se deca rangiraju tamo gde je ostalo slobodnih mesta za taj obrazovni program.



10 ključnih smernica za popunjavanje liste želja

Vrlo je važno liste želja popuniti po svim pravilima, jer nepravilno popunjene liste neće biti uzete u obzir, pa je moguće da dete u prvom upisnom roku ne bude primljeno. Evo šta je sve važno da znate.

Obrazac za listu želja kupuje se u prodavnicama "Prosvetnog pregleda". Kupite više obrazaca da biste imali rezervu ako pogrešite pri popunjavanju.

Šifra obrazovnog profila obavezno mora da bude napisana latinicom onako kako je napisana i u Konkursu za upis u srednje škole. Obavezno proverite tačnost upisane šifre jer je ona najznačajniji podatak na listi želja. Šifra se sastoji od 11 znakova, odnosno slova i brojeva.

Naziv škole se upisuje u polje pored šifre željenog obrazovnog profila.

Naziv obrazovnog profila je dodatna informacija kojom se potvrđuje da je obrazovni profil koji je naveden šifrom željeni smer te srednje škole. Na listi želja mora se napisati celokupni naziv obrazovnog profila onako kako je napisan u Konkursu.

Proverite da li se sve tri stavke koje se moraju upisati poklapaju.

Popunite svih 20 stavki obrazovnih profila. Na prvo mesto treba staviti ono što je prva želja maturanta. Posle toga savetujemo da navedete i druge obrazovne profile koji se nalaze u školi prvog izbora. Ovo je bitno zbog toga što je važno da dete upiše školu koju želi. Obrazovni profil moguće je promeniti i kasnije, u septembru, kada već počne škola. To je, međutim, u nadležnosti direktora škole.

Smerove poređajte po nivou zainteresovanosti. To znači da je kako lista odmiče zainteresovanost za smerove koje upisujete sve manja. Bitno je da u prvih nekoliko smerova upišete baš one smerove koje biste najviše voleli da pohađate.

Jedinstvena šifra je broj koji je svaki učenik dobio pre polaganja testova u okviru završnog ispita. Tu jedinstvenu šifru treba upisati i na listu želja u vrhu. Ispod je potrebno da upišete i naziv osnovne škole koju ste završili, a pored toga i mesto u kom se osnovna škola nalazi.

Ime i prezime učenika, kao i jednog roditelja neophodni su podaci koje je potrebno uneti na listu želja. Za svaki podatak određeno je posebno polje.

Popunjenu listu želja mora da potpiše jedan od roditelja. Zbog toga je potrebno da učenici dođu sa jednim od roditelja u školu na dan kada se popunjava lista želja.

Iako je lista želja bitna, za upis u srednju školu boduje se ostvareni uspeh u osnovnoj školi (šesti, sedni i osmi razred), ali i ostvareni rezultati na maloj maturi. Iz osnovne škole đaci najviše mogu da ponesu 60 bodova, dok na testovima mogu da ostvare 40 bodova

Važni datumi za male maturante:

23. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz srpskog/maternjeg jezika

24. jun, 9-11 sati: Završni ispit - test iz matematike

25. jun, 9-11 sati: Završni ispit - treći iz predmeta po izboru

27. jun: Preliminarni rezultati završnog ispita

27. jun: Prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita

30. jun: Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita

1. i 2. jul: popunjavanje lista želja za upis

4. jul: objavljivanje konačne liste želja

5. jul: objavljivanje raspodele đaka po školama

5. jul: objavljivanje slobodnih mesta za drugi krug

5 jul: podnošenje prijave za upis učenika u srednje škole za prvi upisni krug

7. jul: objavljivanje preostalih slobodnih mesta posle drugog upisnog kruga

7. i 8. jul: podnošenje prijave za upis učenika u srednje posle prvog i posle drugog upisnog kruga

Autor: D.B.