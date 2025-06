Beograđanka sela na ručak, pa pala u ANAFILAKTIČKI ŠOK! Drama u poznatom restoranu: Lekari jedva uspeli da je spase

Prava drama odigrala se prošle noći u Beogradu kada je u jedinicu Hitne pomoći primljena devojka koju su dovezli direktno iz poznatog restorana.

Naime, prema izveštaju lekara iz Hitne pomoći, devojka je u restoranu pojela obrok koji je sadržao kikiriki.

Doživela je tešku anafilaktičku reakciju i bila životno ugrožena. Brzom intervencijom ekipe Hitne pomoći uspela je da preživi.

- Ta alergijska reakcija dovodi do otoka disajnih puteva, do gušenja, cirkulatornog kolapsa, oni postaju bez svesti, otečeni bore se za vazduh i može doći do fatalnog ishoda - naveo je doktor Nebojša Josipović iz Hitne pomoći.

Još nije poznato da li je osoblje restorana bilo upoznato s njenom alergijom i da li je došlo do propusta u komunikaciji.

Autor: D.B.