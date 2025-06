DANAS JE BLAGI DAN, TIHON ČUDOTVORAC: Vernici, ispoštujte ove običaje i obavezno idite u crkvu

Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac je hrišćanski svetitelj i asketa. Rođen je u Amatuntu na Kipru. Čistota njegovog života i revnost prema Pravoslavlju preporučili su ga da, nakon upokojenja blaženog Memnonija, bude izabran za episkopa Amatunskog.

U to vreme još je bilo mnogo nehrišćana na Kipru i Sveti Tihon ih je apostolskom revnošću preobraćao u Hristovu veru. Čuda je činio od rane mladosti. Otac mu je bio pekar. Kad god bi ga ostavio samog u dućanu, on je hleb razdavao siromasima.

Jednom ga otac prekori, i on se pomoli Bogu te se njihova žitnica napuni do vrha. Drugi put je posadio suvi lastar od loze, i on je ozeleneo i doneo rod.

Nazvan je Čudotvorac zbog mnogih čuda koja je učinio za života, ali i po smrti, Međutim, detaljnih objašnjenja o životu i čudima svetog Tihona nema i to zbog čestih najezda agarjana koji su mnoge crkve opustošili, a crkvene knjige i zapise uništili. Od mnogih čudesa svetog Tihona do našeg vremena sačuvani su zapisi o dva njegova čuda.

Prvo čudo ostvario je dok je još kao dečak živeo sa svojim roditeljima. Otac mu je bio pekar i kad god bi ga ostavio u prodavnici samog on je siromašnima delio hleb besplatno. Kad je saznao, otac se naljutio na njega, a Tihon mu je rekao da je te hlebove samo dao kao zajam Bogu i da će mu biti vraćeno stostruko… Otac se uverio u to onog trenutka kad je, do tada prazan ambar, zatekao prepun čistom pšenicom.

Drugo čudo se desilo kada je pokupio suve loze koje su bacili radnici u jednom vinogradu i posadio ih u svojoj bašti. Onda se pomolio Bogu da njegovom vinogradu podari darove: prvo, da se suve loze prime, puste koren i porastu; drugo, da njegov vinograd izobiluje rodom; treće, da grožđe bude slatko i korisno po zdravlje; četvrto, da grožđe u njegovom vinogradu sazreva ranije nego u drugim vinogradima. Već sutradan je video da su njegove molitve uslišene jer su se suve loze primile. Kad su počele da rastu iste godine su donele obilan rod.

Umro je oko 425. godine.

Pravoslavna crkva proslavlja ga na danšnji dan, 29. juna.

Danas je Blagi Dan na koji treba otići u crkvu na Svetu liturgiju, kako bi vas pratila sreća.

Molitva Svetom Tihonu:

Kao pustinjski žitelj i u telu Anđeo i čudotvorac, pokazao si se bogonosni oče naš Tihone. Postom, bdenjem i molitvama, nebeske darove si primio, isceljujući bolesti onih koji ti sa verom dolaze. Slava Onome koji ti je dao snagu, koji te je proslavio i koji kroz tebe daruje svima isceljenje.

Autor: D.B.