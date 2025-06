Najlepše od svega je to, što su mališani solidarni među sobom. Čuvaju se, paze jedni na druge, a za to vreme se zabavljaju kao nikada do sada!

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, ispratio je pre nekoliko dana i drugu grupu mališana na more u okviru svoje humanitarne akcije "Letovanje za sve"- njih čak 170 sa vaspitačima, iz svih beogradskih domova i Zavoda za vaspitanje dece i omladine Knjaževac.

Naime, uz vaspitače i punu logističku podršku, mališani će sedam dana provesti na crnogorskom primorju, u hotelu "Slovenska plaža" u Budvi – sa četiri zvezdice, uživajući u moru, suncu i pažljivo osmišljenom programu koji im svakog dana donosi nova iznenađenja.

Ovu akciju čini posebnom to što Željko Mitrović brine o svakom detalju i provodi vreme sa svojim klincima, pokazujući koliko mu je stalo da im ulepša detinjstvo.

Danas su, dva broda sa decom koja letuju u Budvi, krenula u obilazak Budvanske rivijere, a fotografije i snimci koje ćete videti je nešto najlepše što možete videti danas.

Kako vaspitač Dragoljub Mihailović kaže, Željko Mitrović ne prestaje sa iznenađenjima, tako da u narednim danima očekuju još mnoštvo lepih iznenađenja.

Međutim, pored vaspitača, najsrećniji su oni zbog kojih je sve ovo organizovano - deca. Neki od njih po prvi put u životu imaju priliku da vide more, te ne prestaju da se zahvaljuju Mitroviću koji je učinio da njihovo detinjstvo bude još lepše!

Podsetimo, Mitrović ističe da svaki susret s decom potvrđuje koliko ovakvi trenuci znače.

- Ovde se ne nalaze samo deca iz Zvečanske, već i iz 8 drugih ustanova iz Beograda za brigu o deci bez roditeljskog staranja, plus svi domovi iz cele Srbije, to je bila ona prva tura. U njoj je otišlo oko 150 dece, toliko je trebalo i u drugoj turi, ali evo ima ih više, skoro 200. Za sada je to ukupno 350 mališana iz ustanova iz cele Srbije. Dobra dela su važna, to su ona koji gluvi mogu da čuju, slepi mogu da vide, a nemi mogu o njima da govore... To je značajno pre svega u njihovom odrastanju, pre svega činiti što više dobrih dela, pre svega deci bez roditeljskog staranja. Tu moramo biti solidarni i truditi se da što više učinimo. Kao što kažemo da se po jutru dan poznaje, tako se po detetu čovek poznaje i jako je važno da im svaki dan po nešto učinimo kako bi bili veseli i srećni i ako je moguće, barem im malo nadomestimo odsustvo roditelja -rekao je Mitrović.

Sigurno je da će mališani ovo pamtiti celog života i da će se o ovakvim putovanjima sa mnoštvo aktivnosti koje je organizovao Mitrović dugo, dugo pričati! Sa druge strane, Mitrović je još jednom pokazao da deca bez roditelja nisu sama i da je on deo njihovog odrastanja, a humani gest vlasnika Pink Media Group ujedno je i simbol iskrene brige o najmlađima.

Autor: D.B.