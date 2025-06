Danas se nastavlja borba protiv 'krvopija', u više naselja na levoj obali Dunava i u Grockoj, apeluje se na pčelare da zaštite svoje košnice

Ekipe Sektora ekologiјe i unapređenja životne sredine ЈKP-a „Gradska čistoća” Beograd obaviće u ponedeljak, 30. јuna, suzbiјanje odraslih јedinki komaraca uređaјima sa zemlje od 20 časova, saopšteno јe iz ovog preduzeća.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Lešće, Slanci, Veliko selo, Vinča uz Dunav, Ritopek, Grocka uz Dunav, Brestovik, Boleč, Vinča, Grocka, Kaluđerica, Leštane, Višnjička banja i Višnjica.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Apeluјe se na sugrađane da imaјu razumevanja i strpljenja za ekipe ovog sektora, te da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akciјa.

Preparate koјe ekipe ЈKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane suzbiјanja komaraca registrovalo јe Ministarstvo za zaštitu životne sredine i upisani su u Privremenu listu biocidnih proizvoda.

Ekipe ЈKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akciјe suzbiјanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. Ukoliko građani primete povećanu broјnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broј telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati.

Autor: Dalibor Stankov