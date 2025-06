Srbin doveo telo do savršenstva pa shvatio da je u velikom problemu: 'Izgledam kao grčki Bog, prilaze mi devojke, ali sa svakom mi se desi isto'

Mnogi sanjaju o "savršenim" telom, verujući da će im to doneti više samopouzdanja, poštovanja i ljubavi. Međutim, šta ako upravo taj "idealni" fizički izgled postane prepreka za pravu bliskost i iskrene odnose?

Upravo o tome progovorio je na Reditu jedan momak iz Srbije, podelivši svoje lično iskustvo nakon što je, kako kaže, potpuno transformisao telo i postao "grčki Bog". Umesto ozbiljnih veza, sada privlači samo površne odnose, a sve češće se oseća kao igračka – trofej koji žene žele da osvoje ali i odmah otkače.

"Ovako, ne znam ni odakle da počnem… U poslednje dve godine sam ozbiljno promenio svoj život. Počeo sam da treniram redovno, sredio ishranu, posvetio se sebi i iskreno telo sam doveo do tačke gde bukvalno ličim na onaj kliše 'grčki Bog'. Nikada u životu nisam izgledao ovako dobro, i to je počelo da privlači pažnju.. Ali ne na način koji sam možda očekivao...

Ranije nisam imao puno uspeha sa ženama, bio sam više onaj 'dobri dečko' kog nisu primećivale. A sad je to potpuno suprotno. Samo što većina devojaka koje mi sada prilaze ne traže ništa ozbiljno. Sve je svedeno na upoznavanje površnog tipa, igrice i neobavezne odnose. I kada iskreno pitam za mišljenje ja njima delujem kao 'loš momak' kako se to danas kaže i verujem da je to samo zbog tela.

"Gledaju me isključivo kao trofej"

Imam osećaj da me gledaju isključivo kao telo. Kao neki trofej koji žele da 'iskoriste' i idu dalje. Iako zvuči čudno osećam se kao igračka. Ne znam kako drugačije da to objasnim. Vežem se brzo, nisam za površne odnose i teško mi pada kad shvatim da nekome služim samo kao fizička zanimacija i ništa više.... Nije da tražim instant ljubav, ali osećam da me sada ljudi vrednuju samo po izgledu. Zvuči suludo jer sam se trudio da dođem do ovog nivoa, ali kao da sam izgubio deo sebe usput ili bar ono kako me drugi doživljavaju", napisao je on pa upitao:

"Je l' moguće da fizička privlačnost nekad donosi više problema nego koristi?"

"Bio si površan, dobio si površnost nazad"

U komentarima ispod njegove objave usledile su brojne reakcije – od potpune identifikacije do oštrih kritika. Dok su neki razumeli njegovu dilemu i tvrdili da prolaze kroz slična iskustva, drugi su poručili da je problem u njemu, a ne u devojkama.

"Bio si površan, dobio si površnost nazad", poručio mu je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Lik bez karaktera koji nije imao ništa da ponudi je nabio mišićavo telo i sad ima samo telo da ponudi!"

Bilo je i komentara sa dozom sarkazma:

"Objasni mi kako si ti to za dve godine postao grčki Bog. Evo mene – treniram već šest godina, izgledam bolje od 9/10 ljudi na plaži, ali sam daleko od toga da stanujem na Olimpu."

"Imam slično iskustvo"

Međutim, javili su se i oni koji shvataju šta autor objave hoće da kaže, tvrdeći da ih žene etiketiraju kao neozbiljne čak i kada fizički nisu toliko upadljivi.

"Ja nemam telo kao bilo kakav Bog, ali opet imam slično iskustvo... Devojke žele nešto neobavezno, igrice, i slično. Jedna mi je rekla da joj 'izgledam kao ženskaroš' – iako ja to o sebi uopšte ne mislim", napisao je još jedan momak.

Ova objava još jednom je pokazala da mišići i savršena figura tela mogu da privuku pažnju, ali karakter i namere određuju hoće li se neko zadržati.

I dok se površnost može vratiti kao bumerang onima koji je sami neguju, jasno je da ni najlepše telo ne može sakriti istinu o tome ko smo i šta smo.

