Norvežanin (28) posetio Srbiju pa SAMO JEDNOM REČENICOM opisao čitav naš narod: Sad je sve jasno

Obišao je Beograd i Kikindu, stičući nova prijateljstva i ceneći gostoprimstvo Srba.

U Beogradu je istraživao grad i uživao u lokalnoj atmosferi, znamenitostima i razgovorima sa ljudima.

Stranac iz Norveške, 28-godišnji momak, proveo je nedelju dana u Srbiji i kako kaže doživeo najbolji odmor u svom životu!

Kako je ranije napisao u svojoj anonimnoj objavi na Reditu, tokom boravka, obišao je Beograd i Kikindu, i stekao mnoga nova poznanstva, zbog čega je i sam uvideo da gostoprimstvo Srba koje je na glasu, nije laž. Upravo zato, priznao je da ima u planu da Srbiju posećuje svake godine.

"Proveo sam nedelju dana u Srbiji početkom meseca kao solo putnik. Ukratko, ovo je najbolji odmor koji sam imao, i iskreno želim da vas posećujem svake godine.

Prvi dan u Beogradu ostavio je mnogo utisaka. Bilo je to kao da prvi put istražujem Morovind. Išao sam od jednog kafića do drugog, pijući smrtonosne količine kofeina za neiskusnog korisnika. Pešačio mnogo kilometara, uživao u znamenitostima i atmosferi", napisao je on.



"Osetio sam kako sloboda struji kroz mene"

Dalje je objasnio da se iz Beograda uputio u Kikindu gde je upoznao svog višegodišnjeg prijatelja iz onlajn igrica.

"Pokazao mi je grad i bio je vodič u zemlji koju ne poznajem. Bio sam oduševljen kada mi je rekao da se može piti alkohol u javnosti legalno! Pio sam pivo na ulicama i osetio kako sloboda struji kroz mene", našalio se on.

A onda se ponovo vratio na naš glavni grad i njegov utisak.

"Sve o gostoprimstvu Srba je istina"

"Moram da se složim da u Beogradu ima još mnogo toga da se vidi, ali hej, dolaziću! Svaki put kada bih noću izašao u grad, sretao sam ljude otprilike mojih godina koji su mi nudili da mi pokažu grad, da pronađu najbolja mesta za jelo, najbolje kafane, pričaju mi o istoriji Srbije... Sve što sam čuo o gostoprimstvu Srbi je bila istina. Stekao sam mnogo dobrih prijatelja tokom svog boravka ovde. Skandinavci obično nisu toliko zainteresovani za razgovor sa strancima. U Beogradu sam se osećao mnogo sigurnije nego recimo u mojoj prestonici.

To je to. Srbija je na mene ostavila pravi utisak. Bila je to jedna nedelja najbolje hrane i pića koju sam ikada jeo i pio, i uživanje u svakom trenutku. Skoro da zaplakao kada sam došao kući. Sigurno ću se vratiti sledeće godine, ili čak na jesen ako za to dobijem slobodne dane", zaključio je Norvežanin.

Autor: S.M.