Obnavlja se GAK Višegradska: Evo koliko novca će biti uloženo

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je da će za nekoliko dana biti potpisan ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i opremanju Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Višegradskoj, što će, kako je rekao, biti izuzetan projekat, koji će dodatno podići standarde zdravstvene zaštite u Srbiji. Ministar Glišić je naveo da je vrednost tog projekta oko 40 miliona evra.

- "Tiršova 2" jeste jedan od najgrandioznijih projekata koji su u toku, ali imamo i dosta projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, zdravstva. Za zdravstvo su najveća izdvajanja. To nije veliki broj projekata, ali su svi izrazito skupi i zauzimaju najveći deo budžeta na nivou godine - rekao je Glišić.

Naveo je da je vrednost projekta "Tiršova 2" oko 119 miliona evra i da to pokazuje koliko je država ekonomski jaka i spremna da ulaže u bolnice, porodilišta i drugo.

- Mi ćemo do kraja godine da krenemo i sa poslovima oko porodilišta u Nišu, što je takođe jedan izuzetno grandiozan i veliki projekat. To su sve stvari koje podižu uslove života u Srbiji na najviši nivo, jer se sve radi po svetskim standardima - istakao je Glišić.

Dodao je da je Srbija danas potpuno drugačija zemlja u pogledu infrastrukture nego ranije.

- To je zaista potpuno druga zemlja. Imaćemo otvaranje autoputa do Požege, koji će dati jednu novu dimenziju ne samo za Moravički i Zlatiborski kraj već za čitavu zapadnu Srbiju, pa i sve nas koji nekim poslom idemo ka Zlatiboru ili ka tim mestima. To su neverovatne stvari koje ostaju za vek vekova - naglasio je Glišić.

