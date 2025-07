NEMA OTKAZIVANJA RADOVA U KUĆI BEZ OBZIRA NA CENU! Poskupeli keramičari, a i dalje imaju posla - Majstor otkrio kako posluje

I pored visokih temperatura zakazani radovi u kući se ne otkazuju.

Renoviranje, krečenje, zamena pločica sve se radi ukoliko je isplanirano.

- Čekamo da majstor završi započet posao kod drugih ljudi pa da odradimo kod nas postavljanje zidnih i podnih pločica u kuhinji u prizemlju - kaže Vranjanac Miroslav T.

Napominje da je ozbiljan posao i sam odabir ploćica.

- Najviše se rukovodimo time da ono što izaberemo sa suprugom bude nešto "za sva vremena", da ne bude posle mnogo smo ušarali, sad nam se ne dopada - ističe sagovornik Biznis Kurira.

Dodaje da je izbor pločica u vranjskim specijalizovanim radnjama keramike veliki, ali da nema svih vrsta na lageru pa je porudžbina, a time i čekanje dostave obavezno, to je jedna od varijanti u kupovini.

- Imate pločice matirane i bez sjaja, sa bordurama neravninama. Nas je majstor savetovao da vodimo računa upravo o tome, jer je važno da pločice kasnije budu lake za održavanje. One sa neravninama koje nisu glatke iziskuju poseban način održavanja i eto problema.

Miroslav otkriva da su imali sreću sa izborom i da su "tako se potrefilo" napravili kombinaciju sličnu onoj u kuhinji na spratu kuće.

- Zadovoljni smo s tim što su i pločice poskupele. Sada je kvadrat u proseku 1.250 do 1.950 dinara, ali ima i skupljih pločica koje koštaju i po nekoliko hiljada dinara po kvadratu. Tu vam je i lepak, džak je od 850 do 1.050 dinara, tu su i ukrasne lajsne 250 dinara do 300 po komadu. I ono što je za nas važno nećemo stavljati "fuge", jer se brzo prljaju, a teško čiste - objašnjava Miroslav.

Na kraju kaže da što više čovek bira i razgleda teže se i odlučuje u kupovini.

- Pravilo je da o ukusima ne bi trebalo raspravljati, ali pametno treba i birati. I ono na šta prodavci ukazuju, podne pločice mogu biti i zidne, ali zidne ne mogu biti podne, zbog jačine. Dobro je da znate - kaže na kraju sagovornik.

Autor: D.B.