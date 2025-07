SKUPA GREŠKA KOJU PRAVE MNOGI KADA PUTUJU U INOSTRANSTVO: Stručnjaci savetuju kako kako da SAČUVATE NOVAC

Nedostatak gotovine u inostranstvu često je skupa greška za mnoge turiste, pri čemu se više od jedne trećine njih našlo u neprilici baš kada im je bio neophodan papirni novac.

Oko 39 odsto turista našlo se u neočekivanim situacijama u kojima im je potreban keš dok su bili u inostranstvu, navodi istraživanje koje je naručio veb-sajt "Be Clever With Your Cash".

Najčešći troškovi uključuju bakšiš, taksi i kupovinu u manjim lokalnim prodavnicama.

Pretplaćene i specijalizovane putne kartice mogu olakšati putovanje i činjenica je da "oslobađaju" čoveka od oslanjanja na papirni novac.

Ali oni kojima je iznenada potreban keš mogli bi na kraju platiti dodatne troškove, pokazuje anketa koju je sproveo Opinium među 2.000 ljudi širom Velike Britanije koji su putovali u inostranstvo.

Istraživanje je pokazalo da su neki ljudi koji su morali da izvrše hitno podizanje novca sa bankomata na svom poslednjem putovanju u inostranstvo bili primorani da plate poveće naknade za podizanje novca.

Neki ljudi su takođe rekli da su se obratili menjačnicama na aerodromima za keš u poslednjem trenutku, iako su mogli razmeniti novac po povoljnijem kursu da su ranije planirali.

Na veb-sajtu je navedeno da izlazak van većih gradova takođe može predstavljati izazove, jer u ruralnim i udaljenim područjima u nekim zemljama retko prihvataju kartice.

Amelija Mari, stručnjak za finansije u organizaciji "Be Clever With Your Cash", rekla je:

- Još uvek postoji slepa tačka kada je u pitanju gotovina. Mnogi ljudi pretpostavljaju da je dovoljno imati karticu, ali to može predstavljati gubitak ako na kraju koristite bankomat u inostranstvu koji naplaćuje naknadu ili vas ugrožava loš kurs novca.

- Nije stvar u nošenju gomila gotovine, već u tome da budete spremni za one trenutke kada kartica jednostavno neće biti dovoljna.

Mari je predložila da se sa sobom ponese "gotovinski jastuk" – mala količina lokalne valute koja bi mogla biti korisna za bakšiš, lokalna putovanja ili ako turisti završe negde gde se ne prihvataju kartice.

Takođe je predložila da turisti pre putovanja provere da li razumeju politiku svoje banke o naknadama za korišćenje kartice i konverziji valuta.

Autor: S.M.