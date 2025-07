Oglasilo se Ministarstvo u vezi sa Trampovim carinama! Ovo je stav Srbije

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da pomeranje roka za uvođenje američkih carina na uvoz u SAD na 1. avgust daje Srbiji dodatni prostor za nastavak pregovora i drugih aktivnosti po tom pitanju.

Ona je rekla za Tanjug da je cilj da se dogovori nešto što će biti dobro za Srbiju i srpsko-američku ekonomsku saradnju.

Američki predsednik Donald Tramp obavestio je 14 država o novim carinskim stopama koje će stupiti na snagu 1. avgusta, pri čemu se Srbiji uvode carine od 35 odsto, uz napomenu da bi takva carinska politika mogla da se promeni uz dogovor u oblasti trgovine.

Lazarevićeva je rekla da je poruka predsednika SAD Trampa u vezi sa carinama na uvoz nedvosmislena i jasna i da Amerika želi da zaključi što veći broj trgovinskih aranžmana, koji će dati bolji pristup američkoj robi.

Kako je rekla, to potvrđuje i pomeranje roka za uvođenje carina na 1. avgust i dodala je da se na taj način daje dodatno vreme da veći broj zemalja uđe ili okonča pregovore sa američkom stranom.

Navela je da je na prvom mestu SAD da privuče strane investicije i da na neki način obnovi i podstakne lokalnu proizvodnju u svojoj zemlji.

- To se primarno odnosi na zemlje koje već investiraju u inostranstvu, koje već imaju svoje proizvodne kapacitete u SAD. Pričamo o ozbiljnim, velikim svetskim ekonomijama koje imaju dovoljno kapaciteta da tako nešto urade. Poziv predsednika Trampa je upućen onim manjim zemljama koje svakako nisu iz reda velikih investitora u nekim svetskim razvojnim projektima - rekla je ministarka Tanjugu.

Naglasila je da će carinska stopa biti smanjena ukoliko određena država želi da započne pregovore o carinama umesto da uvede recipročne mere.

- Američka strana može i da podigne taj nivo carine, što smo već videli u prethodnim mesecima, tako da ovo ništa nije novo, ali za očekivati je i potpuno logično da ukoliko se postigne dogovor i ukoliko se zaključi sporazum sa nekom zemljom, da će recipročna carinska stopa SAD biti svakako niža u odnosu na ono koje je inicijalno - rekla je Lazarevićeva.

Na pitanje šta pokazuju trenutni podaci Srbije kada je reč o spoljno-trgovinskoj razmeni, ona je rekla da je Srbija i dalje u deficitu u spoljno-trgovinskoj razmeni robe sa Sjedinjenim Državama.

- Naša statistika to nesporno pokazuje, njihovi podaci su drugačiji. Na taj način smo i došli do ove brojke kada govorimo o carini, ali svakako je veoma pozitivno to što i naš izvoz raste, raste i uvoz iz Amerike, znači prosto imamo potencijal da mnogo više trgujemo sa Sjedinjenim Državama - rekla je ona.

Tramp je u pismu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koje je objavio na svojoj društvenoj mreži TruthSocial, naveo da ove carine mogu biti izmenjene, naviše ili naniže, u zavisnosti od odnosa SAD i Srbije i dodao da Beograd "nikada neće biti razočaran Sjedinjenim Američkim Državama".

- Velika mi je čast da Vam uputim ovo pismo, jer ono pokazuje snagu i posvećenost naših trgovinskih odnosa i činjenicu da su SAD pristale da nastave saradnju sa Srbijom, uprkos značajnom trgovinskom deficitu sa Vašom velikom zemljom. Radujemo se saradnji sa vama kao vašim trgovinskim partnerom dugi niz godina. Ako želite da otvorite svoja do sada zatvorena trgovinska tržišta za SAD i eliminišete svoje carinske i necarinske politike i trgovinske barijere, možda ćemo razmotriti izmene ovog pisma - napisao je Tramp.

Tramp je u pismu zamolio Vučića da razume da je carina od 35 odsto daleko manja od onoga što je potrebno da se eliminiše razlika u trgovinskom deficitu između dve zemlje.

- Kao što znate, neće biti carina ako Srbija ili kompanije u vašoj zemlji odluče da grade ili proizvode proizvode u Sjedinjenim Državama i, zapravo, učinićemo sve što je moguće da dobijemo odobrenja brzo, profesionalno i rutinski - drugim rečima, za nekoliko nedelja - poručio je Tramp.

On je objasnio da će se naplaćivati Srbiji carine od 35 odsto na sve srpske proizvode poslate u SAD, odvojeno od svih sektorskih carina, kao i da će roba koja se pretovaruje radi izbegavanja viših carina biti podložna tim višim carinama.

Tramp je pismo o uvođenju novih carina uputio liderima 14 zemalja, među kojima su Japan i Južna Koreja, kojima je određena carina od 25 odsto.

Autor: Dalibor Stankov