Drama na Velikom Ratnom Ostrvu: Beograđanina napala džinovska muva - Jedva je živu glavu izvukao

Beograđanin odlučio da predahne u miru Velikog Ratnog Ostrva, ali iz mračne zasede iskočilo je barsko "čudovište", brutalni "koljač" bez anestezije koji čeka svoj slasni krvni obrok - OBAD.

"Jurio je za mnom kao lud, bio je ogroman! Imao je jedno 8 centimetara u dužinu! Brži je od mene bio, trčao sam kilometar po blatu da bih ga se otarasio, ali uzalud! Zujanje je bilo neizdrživo, uhvatio me napad panike! Tek kad sam stao i uzeo granu da ga oteram, uplašio se i odleteo negde!"

Reći ćete, preterano. Ali niste ga videli! Nije da su u strahu velike oči, definitivno je ovaj insekt jedan od najgorih predatora s kojim možete da se susretnene.

Ljudi, on ne bode, on kida kožu! Cilj mu je da svojim makazastim ustima napravi što veću ranu i to bez anetetika kakav koriste mnoge druge krvopije poput komaraca i krpelja. Umesto da gurne iglicu i nasisa se krvlju, on koristi krvarenje koje nastaje pošto vam je "izmasakrirao" kožu.

Nisu mu ljudi omiljeni, voli više konje i goveda, što je i logično, jer se oni teško brane od ovih napasti. Kad su izloženi napadu, mogu da izgube i do 300 mililitra krvi. Pa ipak, ako obad ugleda vas kao čoveka, a gladan je, kidisaće on, još ako ste obučeni u neku tamniju boju, pa još namirisani... Ima da se okomi i da se ne odvaja od vas, jer u šumi nema mnogo prilike da se slatko nahrani, pa je neće propustiti!

Veliko Ratno Ostrvo zapravo je idealno stanište za obade. Vlažno je, a to oni vole, jer polažu jaja kraj vode. Oni stvaraju proždrljive larve, koje napdaju crve i puževe, pa čak i manje kičmenjake.

Ono što je važno naglasiti, to je da se naš čitalac nije prvi koji se susreo sa "džinovskom muvom". Obad je uredno prijavljeni stanovnik ovih prostora, naročito močvarnih oblasti. Međutim, naš čitalac je prvi koji je njegovu veličinu procenio na 8 cm.

Dobro je što je naš čitalac uspeo da pobegne od pobesnelog obada, pošto su ovi insekti ozloglašeni zbog prenošenja bolesti.

Na kraju, dobro je postupio što je stao i oterao obada granom. Teško da bi mu pobegao, pošto su ovi insekti prilično dobri letači, uporni grabljivci i imaju perfektno čulo vida.

Ipak, ako vas obad izamaskrira, operite mesto ujeda i pratite. Ukoliko nema alergijske reakcije, gnoja i infekcije i rana polako, ali sigurno prolazi, bili ste samo jedan slasni obrok i ništa više.

Da napomenemo i da ujedaju samo ženske obada. Mužjaci se hrane polenom i nektarom i tako uživaju u prirodi. Ali ženke, da bi se razmnožile, moraju da piju i krv! Zato one i imaju taj zastrašujući oblik usta kojima rasparaju kožu. Nemaju, kao što smo rekli, anestetik, ali imaju supstancu koja sprečava zgrušavanje krvi, kako bi mogli brže da je popiju, a žrtvama to dodatno oteža zarastranje.

