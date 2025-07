Srpska kuhinja oduvala konkurenciju: Ove đakonije su nam donele najviše poena

Gastronomski portal za hranu i putovanja Taste Atlas objavio je listu 100 najboljih država za hranu u svetu za 2024/25 godinu, a Srbija se našla na 15. mestu.

Na prvom mestu liste koju je objavio ovaj gastro vodič, nalazi se Grčka, zatim Italija, Meksiko, Španija, a peta pozicija pripada Portugaliji.



Naša zemlja našla se na zavidnom 15. mestu. Kada je reč o srpskoj hrani, najpopularnije đakonije su čvarci, ajvar, pirotski kačkavalj, pinđur, sjenički sir, pirotska peglana kobasica...

Direktorka Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, rekla je za Informer da je ovo lepa vest za našu zemlju.

- Gastronomija u Srbiji je izuzetna. Kada smo anketirali turiste, uglavnom su izdvajali tri stvari koje su im najpozitivnije u Srbiji: kulturno-istorijske znamenitosti, priroda i gastronomija - rekla je direktorka.

Treba napomenuti da je kvalitet srpskih specijaliteta prepoznant i od strane Mišelinovog vodiča.

- Moram da kažem da su naša dva restorana dobila Mišelinove zvezdice. To govori koliko su srpski specijaliteti dobri. Ova pozicija svakako nam ide u prilog, jer je to velika preporuka za nas. To je idealan pokazatelj svim turistima koji planiraju da dođu u Srbiju, a pritom žele da uživaju u izuzetnoj hrani - ističe direktorka Labović.

