Stiže nova pomoć države za građane Srbije! Obezbeđeno više miliona dinara: Evo ko ima pravo na novac

Sekretarijat za poljoprivredu Gradske uprave Grada Beograda raspisao je pet javnih poziva za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede.

U oblasti poljoprivredne mehanizacije, sredstva su namenjena za nabavku poljoprivrednih priključnih mašina. Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podsticajna sredstva koja su namenska i bespovratna, dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke priključne mašine bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 500.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 144.000.000 dinara.

Kada je u pitanju nabavka traktora, pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke traktora bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 174.000.000 dinara.

U oblasti pčelarstva, pomoć države namenjena su za nabavku nove opreme (jedne ili više vrsta opreme), i to: do 20 košnica, satne osnove do 60 kg, do dve sms vage, jedne ručne prese za satne osnove, jedne sušare za polen, jednog mlina za šećer, jedne mešalice za izradu pogača za prihranu pčela, jedne centrifuge, jednog otklapača saća, jedne punilice za med i jednog topionika za vosak.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000 dinara po korisniku. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 41.000.000 dinara.

U oblasti stočarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku grla stoke ili nove opreme (jedna ili više vrsta opreme), i to: od jedne do tri kvalitetne priplodne junice simentalske rase ili holštajn – frizijske rase, kvalitetnih priplodnih ovaca, kvalitetnih priplodnih koza muzilica, mlinova i blendera/mešalica za pripremu stočne hrane, električnih dozatora za koncentrovanu stočnu hranu, električnih dozatora za kabastu stočnu hranu, električnih transportera – pužnih sa bunkerom ili bez njega.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda. Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke grla stoke i opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava, po korisniku, za nabavku do tri kvalitetne priplodne junice ne može biti veći od 750.000 dinara, za nabavku do 30 kvalitetnih priplodnih ovaca ili koza ne može biti veći od 750.000 dinara i za nabavku opreme za stočarstvo ne može biti veći od 750.000 dinara. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 118.000.000 dinara.

Kada je u pitanju oblast voćarstva, povrtarstva i ratarstva, podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme, i to:

protivgradne mreže na površini od 0,25 do 1 hektara,

protivgradne mreže sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” na površini od 0,25 do 1 hektara, plastenika sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap” ili sistemom za navodnjavanje orošavanjem, površine od 0,03 do 0,10 hektara, sistema za navodnjavanje zasada voća „kap po kap”, na površini od 0,25 do pet hektara, sistema za navodnjavanje „kap po kap” sa hidrantom, sa meračem protoka vode ili bez njega, na površini od 0,25 do pet hektara, hidranta sa meračem protoka vode ili bez njega, usisivača za sakupljanje jezgrastog voća,

tifona sa kišnim krilima ili za navodnjavanje ratarskih, povrtarskih useva na otvorenom i industrijskog bilja ili bez kišnih krila.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda.

Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna, a dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80 odsto od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od utvrđenog iznosa podsticajnih sredstava javnim pozivom. Za ovu namenu opredeljena su bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 56.000.000 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 24. jul 2025. godine. Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: 011/7157-418, 011/7157-831, 011/7157-388, saopšteno je iz Sekretarijata za poljoprivredu.

Autor: Dalibor Stankov