Zaraza koja kosi decu: Evo kada se očekuje epidemijski talas

Veliki kašalj predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod dece mlađe od 5 godina. Lako se prenosi - kliconoša može da zarazi i do 17 drugih osoba. Stručnjaci apeluju na vakcinaciju kao preventivu protiv ove epidemije, jer nas novi talas očekuje naredne sezone.

Veliki kašalj ili pertusis je veoma zarazna infektivna bolest, koja može izazvati tešku bolest kod svih uzrasta. Prenosi se kapljičnim putem (kašljanjem ili kijanjem) ili direktnim kontaktom sa sekretom iz zadnjeg dela nosa inficirane osobe. Veoma je zarazna, znatno zaraznija od gripa i COVID-19, gde zaražena osoba može da zarazi i do 17 drugih osoba.



Sama infekcija prolazi kroz tri faze, gde tokom prve dve nedelje simptomi liče na prehladu. Tokom ovog perioda, odnosno dve nedelje od početka kašlja, ljudi su najinfektivniji.

Druga faza se odlikuje upravo pomenutim neprekidnim i upornim kašljem koji se završava karakterističnom borbom za vazduh tokom udaha, koja može da podseća na njakanje magarca, pa se pertusis u narodu zove još i "magareći kašalj".

Treća faza, koja kao i druga traje nekih 6 nedelja, dovodi do postepenog smanjivanja kašlja i on na kraju potpuno nestaje. Budući da može da traje i do tri meseca, u Kini se veliki kašalj naziva još i stodnevni kašalj.

Pored velike zaraznosti, brzom širenju velikog kašlja značajno doprinosi i činjenica da kliconoše, najčešće adolescenti i odrasli, vrlo često mogu imati infekciju bez prisutnih simptoma. Pored toga što predstavljaju glavni rezervoar infekcije, takođe imaju i najveći potencijal da je prenesu, pa vrlo lako infekcija stiže do onih koji su najugroženiji, a to su odojčad.

Kod odojčadi, veliki kašalj može izazvati ozbiljne komplikacije uključujući upalu pluća i oštećenja mozga, što se najčešće dešava kod dece mlađe od 2 meseca jer se u tom uzrastu još nije započelo sa redovnom vakcinacijom protiv pertusisa.

Čak 83% ukupnog broja smrtnih slučajeva zbog velikog kašlja javlja se kod odojčadi mlađe od 3 meseca, a pertusis i dalje predstavlja jedan od vodećih uzroka smrtnosti kod dece mlađe od 5 godina.

Doc. dr Aleksandar Sovtić, pedijatar pulmolog sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr Vukan Čupić", skreće pažnju da je veliki kašalj naročito opasan kod male dece.

- Epidemijski talasi pertusisa dešavaju se na svake dve do tri godine gde od najtežih formi bolesti oboljevaju sasvim mala deca. Istina, oboljevaju i odrasli, oboljevaju i adolescenti, ali oni koji umiru su deca koja ni na koji način nisu mogla da budu zaštićena ili ranije preležanom bolešću ili do tada sprovedenom imunizacijom. Naše očekivanje je da će novi epidemijski talas biti naredne sezone i mi zaista verujemo ćemo redovnom vakcinacijom protiv pertusisa učiniti da više ni jedno dete ne umre od ove bolesti - kaže pedijatar.

Preporuke svih naših stručnih tela, kako u zemlji tako i u inostranstvu su jasne i jedinstvene.

- Preporučuje se da se trudnica u svakoj trudnoći vakciniše jednom dozom vakcine protiv pertusisa, difterije i tetanusa tokom trećeg trimestra počevši od 28. do 36. nedelje trudnoće, bez obzira na vakcinalni status pre trudnoće. Kod trudnica gde postoji rizik od prevremenog porođaja preporučuje se vakcinacija i ranije, tokom drugog trimestru - kaže prof. dr Ana Mitrović Jovanović, ginekolog iz GAK "Narodni front".

Ovom vakcinacijom trudnica štiti sebe od potencijalnih infekcija, ali i prenosi imunitet na novorođenče, čime ga štiti tokom prva dva meseca kada je najranjivije, a još nije dovoljno poraslo da može da primi svoje redovne vakcine i na taj način se zaštiti.

- Ono što je činjenica, to je da svaka trudnica želi da sa pregleda ode kući sa time da je sa njenom trudnoćom i njenom bebom sve u redu i da je uradila sve što može pomoći da ishod trudnoće bude najbolji. Mi kao njihovi ginekolozi imamo najveći stepen poverenja trudnica i baš zato treba da im skrenemo pažnju da vakcinama mogu obezbediti ne samo sopstveno već i zdravlje budućeg deteta - kaže ginekolog i ističe da svi ginekolozi treba da pronađu vremena da sa svojim trudnicama pričaju o vakcinaciji u trudnoći jer je to i dalje tabu tema.

Vakcinacija protiv pertusisa sprovodi se u našoj zemlji počevši od drugog meseca života, pri čemu se sada protiv difterije, tetanusa i pertusisa mogu vakcinisati ne samo osobe koje su u bliskom kontaktu sa bebama, već i zdravstveni radnici, putnici u međunarodnom saobraćaju i svi kojima je potrebna zaštita od tetanusa prilikom povrede.

