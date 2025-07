Još jedno zahlađenje, pa NOVI TROPSKI TALAS: Poznat tačan datum kada ponovo kreću PAKLENE TEMPERATURE

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno uz pojavu sunčanih intervala, naročito u prvom delu dana u Vojvodini, ali i sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni vetar i temperaturama od 11 do 27 stepeni.

U Beogradu će biti uglavnom suvo sa dužim sunčanim intervalima, a u pojedinim delovima grada je posle podne moguća kratkotrajna kiša ili pljusak, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 25 stepeni. Od subote se očekuje porast temperatura, koje će dostizati i preko 30 stepeni.

Marko Čubrilo takođe najavljuje povratak letnje temperature, ali bez velike vrućine, dok je oko 18. jula moguće prolazno osveženje uz pljuskove. S druge strane negde oko 20. jula izvestan je i nov, jak topao talas.

- Narednih dana uz vise sunca postepen porast dnevnih maksimuma koji vi se za vikend trebali kretati od 23 do 30 stepeni Celzijusa.

- Zbog severozapadnog visinskog strujanja neće biti jačeg otopljenja, a sa njim će nam dolaziti i nestabilan vazduh tako da će povremeno biti lokalnih pljuskova, ali se obilnije padavine posebno na širem prostoru ne očekuju. Duvaće severozapadni vetar, a u zoni pljuskova prolazno jak - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

- Za vikend pljuskovi pretežno u planinskim delovima regiona, a od nedelje do srede suvo i još malo toplije uz maksimume od 26 do 32 stepena Celzijusa, što je oko proseka ili malo iznad njega. Oko 18.7. je moguće prolazno osveženje uz nešto češće pljuskove i maksimume od 20 na severu i zapadu do oko 29 na jugu regiona. Posle toga se očekuje otopljenje i od 21. bi trebalo biti vrlo toplo uz maksimume koji bi se kretali do 28 do 36 stepeni Celzijusa.

- Narednih dana blaža, manje topla i nestabilnija verzija leta, jače otopljenje izvesno oko 21. jula. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

