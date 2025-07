JEZIVA ISPOVEST! Vračari za nedelju dana dala 7.500 evra, a onda je krenuo pakao: Ucenjivala me je, zastrašivala i tražila nove uplate!

Uplašena žena iz Vojvodine priča za Kurir kako je vidovnjakinja iskoristila njen strah za dete, pa je ucenjivala pretnjama i fotografijama porodice da bi joj iskamčila novac



Vračari sam početkom maja za nedelju dana dala 7.500 evra da mi skine crnu magiju, jer mi je rekla da su fotografija mene i mog deteta zajedno sa dečjom benkicom zakopane na groblju i da, ako se ne iskopaju, dete može da umre - tvrdi uplašena majka iz Vojvodine (ime i prezime poznati redakciji).

Zabrinuta žena bila je uverena da je njena porodica pod uticajem crne magije, te je na internetu pronašla vidovnjakinju, koja joj je, kako je verovala, mogla pomoći. Umesto nade i pomoći, kaže, doživela je prevaru, a potom i ucenjivanje i pretnje.

- Poslednjih meseci imala sam mnogo problema. Muž mi se razboleo, ništa lepo se nije dešavalo... U očaju sam potražila vidovite žene i naišla na sajt "vidovite Stepanije", koja se bavi skidanjem crne magije. Poslala sam joj poruku na Vajber, predstavila se i objasnila svoj problem. Odmah mi je odgovorila da je pozovem - priča žena, dodajući da nije ni slutila da tada počinje agonija.

- Njen glas me je odmah uplašio. Rekla mi je da su moja fotografija i fotografija mog deteta zakopane na groblju s benkicom i da, ako se ne iskopaju, dete može da umre. Zanemela sam od straha. Pitala sam gde je to da odem da iskopam, ali kazala je da to mora ona da uradi i da će doći iz Beograda - navodi sagovornica.

Kako tvrdi, vračara joj je tada tražila prvu uplatu.

- Rekla mi je da odmah uplatim 48.000 dinara za "materijal i ritual". Objasnila sam joj da sam sama kod kuće i da ne mogu to da uradim odmah, ali je insistirala. Bila sam preplašena, sada ne mogu da verujem da sam to zaista uradila. Uplatila sam - kaže.

Posle toga, Stepanija je, navodno, tražila još - 80.000, pa 158.000 dinara i tako ukupno sedam uplata.

- Govorila mi je da će mi se desiti nešto strašno ako ne platim, da će deci biti nešto... Držala me je u šaci. Računala sam, ukupno sam joj dala oko 7.500 evra. Kada sam je pitala kada planira da mi vrati novac, rekla je da će mi sve biti vraćeno kada završi svoj posao, da ćemo se naći u hotelu na kafi i da će mi doneti to što je iskopala sa imenom onoga ko mi je bacio magiju - objašnjava žena.

Ljudi u teškim trenucima traže nadu

Psiholog Dragica Mihajlović kaže za Kurir da ovakvi slučajevi prevara nisu retki jer ljudi u teškim životnim situacijama posežu za bilo kakvom vrstom pomoći, često ne razmišljajući koliko ih to može koštati.

- Kada naiđu takvi periodi, mnogi osećaju sramotu i pitaju se zašto se baš njima to dešava, ne shvatajući da postoje i mnogo teže sudbine. To nema veze sa godinama, inteligencijom, obrazovanjem ili polom. Svi tada traže nadu i najviše bi želeli da im neko kaže da će sve brzo proći ili da postoji rešenje čarobnim štapićem. Zato se obraćaju vračarama i traže pomoć u magijskim ritualima, a najčešće bivaju prevareni - objašnjava Mihajlovićeva.

- U takvim situacijama obično neko iskoristi nevolju, tragediju ili krizu da bi došao do novca. Najbolje bi bilo obratiti se lekarima ili psiholozima, koji mogu da pomognu da se lakše prebrodi kriza i drugačije sagledaju problemi. Na kraju krajeva, mogu da potraže i podršku u crkvi, jer i ona pruža utehu i nadu u teškim trenucima - zaključuje ona.

Tada, tvrdi, počinju ucene - pretila je da će sve reći bolesnom mužu i "da ne znam s kim imam posla".

- I dalje me je držala u strahu. Otišla sam čak i u hotel u kom je rekla da je odsela, ali na recepciji nisu imali gosta s tim imenom. Sedela sam, čekala, nije došla. U međuvremenu je tražila još 24.000 dinara "da se počasti posle posla" i "za anđele". Počela je da mi šalje moje fotografije i moje dece koje sam joj ranije slala, stikere s mrtvačkim glavama... Rekla je da mi je spasla porodicu i da ne planira da vrati novac - priča sagovornica.

Na kraju, odlučila je da se konsultuje sa advokatom i slučaj prijavi policiji.

Redakcija Kurira pokušala je da kontaktira s vidovitom Stepanijom putem broja telefona navedenog na njenom sajtu, ali nije odgovorila na naše pozive.

Velike prevare vračara i gatara od početka 2025.

- Čovek koji se predstavlja kao vidovit i vodi ture po manastirima ubedio je Beograđanku N. P. da joj je novac proklet i da mora da "odstoji" u manastiru neko vreme kako bi se skinulo prokletstvo. Uzeo joj je 100.000 evra, a na sličan način prevario je najmanje 150 ljudi.

- U okolini Vranja vračare su ženi uzele 380.000 evra da bi skinule crnu magiju sa porodice.

